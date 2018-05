Vom Lokführer zum Hochschul-Urgestein

Wer Geschichten über die Hochschule hören will, sollte sich auf einen Kaffee mit Hermann Schlosser verabreden. Der 59-Jährige mit den lachenden Augen hat sein Reich im Untergeschoss in der Beethovenstraße, wo er seit Jahrzehnten die Technik-Werkstatt leitet.

Als Schlosser 1989 an die Hochschule kam, waren die Parkdecks vor dem Gebäude noch in Schuss, es waren rund 1600 Studenten, und die Hochschule hatte nicht mehr als die drei Standorte in der Beethovenstraße, Silcherstraße und Gartenstraße. Mittlerweile sind es knapp 6000 Studenten, und Schlosser betreut 14 Gebäude. „Es ist ein mords Wandel“, sagt er.

Doch so viel er auch erlebt habe, der größte Umsturz finde gerade jetzt statt: die Digitalisierung. Mit Industrie 4.0 und der neuen Datentechnik sei es heute ein himmelweiter Unterschied zu damals. Mit dem Umschwung komme auch Bedenkliches mit: Schlosser vergleicht die Umwälzung mit einem großen Kuchen, der in Stücke aufgeteilt wird. „Jeder spezialisiert sich auf seinem Gebiet. Aber was verloren geht, ist jemand, der den Überblick behält.“

Schlosser selbst macht den Eindruck, als habe er über seinen Laden ganz gut den Überblick. Drei Elektriker und eine Auszubildende betreuen mit ihm die Technik der Hochschule.

Bei seiner Arbeit hat er einiges erlebt: nächtliche Einsätze, weil der Brandalarm ansprang, Veranstaltungen, bei denen plötzlich gar nichts mehr funktionierte. Und Stromausfälle gab es auch zur Genüge: Als der Trafo bei der Baywa gebrannt hatte, als der Sturm Lothar wütete, und einmal hatten die Elektriker sogar selber einen totalen Ausfall produziert, als sie den alten Trafo an der Hochschule reinigten. „Da waren ganze 20 000 Volt-Schienen offen im Raum.“

Als er am Montag wieder an seinem Arbeitsplatz war, kam der große Knall. „Es war um 8.15 Uhr, das werd’ ich nie vergessen. Da hat es plötzlich einen Rumpler getan.“ Durch die Reinigung sei der Trafo, der schon uralt war, ausgefallen.

„Da hat man schon Adrenalin“

Während der vergangenen Jahrzehnte hatte Schlosser also genügend Zeit sein Krisenmanagement zu verfeinern. Es sei wichtig die Ruhe zu bewahren. Alle anderen seien aufgeregt genug. So zum Beispiel, als im Audimax die Lautsprecher versagten und er der Mann der Stunde war. „Da hat man schon Adrenalin, wenn alle rausschauen. Das sind immerhin 20 000 Volt.“ Seine Taktik, um ungestört arbeiten zu können: Die Leute informieren, beruhigen.

Eine andere Anekdote: Als der frühere Rektor Ekbert Hering von der Hochschule verabschiedet wurde, regulierte Schlosser den Ton. Bei einem der Redner, der eher ruhigere Töne anschlug, war er vollauf beschäftigt damit, die richtige Balance dafür zu finden, dass der Redner zwar hörbar war, aber das Mikro nicht zu pfeifen begann. Da trat sein Nachredner an das Mikro – es war Landrat Klaus Pavel – der zu seinen Ausführungen mit kräftiger Stimme ansetzt. Das noch auf den Vorredner eingestellte Mikro hatte dann eine sehr aktivierende Wirkung auf die Zuhörer.

So sei das eben bei seiner Arbeit, sagt Schlosser. Der Elektriker tritt erst in Erscheinung, wenn es ein Problem gibt. „Solange Strom aus der Steckdose kommt, ist alles gut. Aber wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann kommt jeder.“ Die Studenten und Professoren seien aber dankbare „Kunden“. Was aber nicht allein sein Verdienst sei, sagt der Elektriker, der findet, dass es wichtig ist, Zuspruch weiterzugeben. „Das Lob geht immer an das ganze Team.“

Zuständig sind er und sein Team überall da, wo Kabel hinführen, sagt Schlosser. Neben den Hochschulgebäuden, der Gießerei und dem Chemielabor betreuen die Techniker auch die Außenstelle der Hochschule in Schwäbisch Gmünd, die lustigerweise unter der Aalener Vorwahl zu erreichen ist.

Arbeiten mit Parkinson

„Wir wissen heute nicht, was morgen ist.“ Planen ist deshalb purer Optimismus bei den Technikern. So sei es auch bei der Eröffnung des Instituts für Materialforschung gewesen: Alles war geplant, als kurz vor knapp der Beamer den Geist aufgab. Ersatzteile aus Hamburg und Freiburg mussten so schnell wie möglich herangeschafft werden, und wenige Minuten vor Beginn begann das gute Stück zu laufen. „Eine gute Planung ist wichtig, aber dann kommt Faktor X dazu und nichts passt mehr. Man braucht einen Plan A, B, C und D.“

Gelernt hatte Schlosser ursprünglich etwas anderes: Er war Lokführer bei der Bundesbahn. Jetzt arbeitet er im zwölften Jahr mit Parkinson. Einfach ist es nicht immer, wenn er mit beiden Händen filigrane Arbeit erledigen soll. Seine Hand zittert leicht. „Ich warte immer noch auf meine Rolle als James Bond – den Martini geschüttelt, nicht gerührt“, sagt er mit schwarzem Humor. Humor sei auch im Job wichtig. „Was ist schon wichtig genug, sich darüber aufzuregen?“