In Seifertshofen treffen sich an diesem Wochenende wieder die Fans und Liebhaber ganz besonderer Fahrzeuge. Beim 36. Seifertshofener Lanz-Bulldog- und Dampffestival gibt es praktisch nichts, was es nicht gibt. Über 60 Programmpunkte und ein großes Stelldichein von über 1500 Oldtimerfahrzeugen warten. Vom Adenauer-Mercedes bis zum Panzer ist wieder alles dabei.

Wer sich am Wochenende auf den Weg nach Seifertshofen macht, kann sich auf einiges gefasst machen. Ein Brückenlegepanzer, eine Ferrari-Show, Tractor-Pulling-Boliden so wie einige Fahrzeuge aus bekannten Filmen werden gezeigt. Dazu gibt es gleich mehrere Oldtimerparaden von Autos, Traktoren und Motorrädern und diverse Sonderausstellungen, etwa von VW-Freunden und einem Opel-Club. Alte Dampfpflüge, Dreschmaschinen und Steinbrecher kommen ebenfalls zum Einsatz und vervollständigen das kunterbunte Programm rund um Menschen, Motoren und Maschinen.

Es werden wieder Zigtausende Zuschauer erwartet

Veranstaltet wird das große Dampf-, Schlepper- und Oldtimerfestival wie gewohnt auf dem Museumsgelände in Eschach–Seifertshofen bei Familie Kiemele. Auch in diesem Jahr wird wieder mit einigen Tausend Zuschauern gerechnet, die aus der ganzen Republik und dem Ausland anreisen. Einmalig wird vermutlich die atemberaubende Panzershow sein, bei der bis zu 50 Tonnen schwere Kettenfahrzeuge zum Einsatz kommen. Über 40 schrottreife Autos werden in zwei Tagen von diesen Stahlschwergewichten platt gemacht.

Hans Kiemele hat sich dazu für dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen und einen voll funktionsfähigen Brückenlegepanzer vom Typ MT55 mit über 43 Tonnen Gewicht und 580 PS organisiert – er musste mit gleich zwei Schwertransportern aus Russland nach Seifertshofen gebracht werden. Mit seiner Scherenbrücke kann dieser Panzer Hindernisse von bis 18 Metern Höhe problemlos überbrücken.

Oldtimerenthusiasten, die sich für historische Fahrzeuge begeistern, kommen an dem Wochenende natürlich auch auf ihre Kosten. So wird Hans Kiemele unter anderem – nach sechs Jahren Restaurationszeit – erstmals einen Mercedes OE Traktor, Baujahr 1928, präsentieren, von dem es heute nur noch eine Hand voll gibt.

Ergänzt wird das gigantische Programm durch landwirtschaftliche Vorführungen. Unter anderem können zwei alte Dampfpflüge im Einsatz erlebt werden – ein absolutes Highlight, was es so nur noch selten zu sehen gibt. Maximale Gaudi wartet außerdem beim Mähdrescher-Rennen, das auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Das Wort „Dresch-Flegel“ bekommt hier eine völlig neue Bedeutung.

Großer Floh- und Trödelmarkt

Dazu wird es einen großen Floh- und Trödelmarkt für Sammler und Fans geben, bei dem es alles zu kaufen gibt, unter anderem Oldtimer-Teile und Werkzeuge. Auch Pferdevorführungen und ein Römerwagenrennen stehen auf dem Programm Für Kinder gibt es einen Streichelzoo, Ponyreiten, Quad–Fahren, eine Hüpfburg und einen Vergnügungspark.

Wer das gesamte Spektakel von oben sehen und erleben möchte, kann den bereitstehenden Hubschrauber für einen Rundflug an beiden Tagen nutzen.

Für Essen und Trinken ist wieder bestens gesorgt. Unter anderem ist an beiden Tagen eine Kartoffeldämpfe im Einsatz, Besucher können sich an den Kartoffeln kostenlos satt essen.

Partyzeit ist außerdem am Samstagabend: Dann gibt es im eigens aufgebauten Festzelt Stimmungsmusik. Der Eintritt ist frei.