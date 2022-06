Vollsperrung der Ostrampe ist ab Montag aufgehoben

Während der Pfingstferien hat die Baumaßnahme der Geh- und Radwegeunterführung Ketterlerstraße weiter gute Fortschritte gemacht, so dass die Vollsperrung der Ostrampe der Hochbrücke zum Ferienende aufgehoben werden kann, teilt die Stadt Aalen mit. Auch die Ziegelstraße und die Alte Heidenheimer Straße sind ab Montag, 20. Juni, in beiden Richtungen wieder für den Verkehr freigeben. Da jedoch noch weitere Belags- und Einbauarbeiten im Bereich der Ostrampe anstehen, muss noch bis Anfang Juli mit starken Behinderungen gerechnet werden. Die Sperrungen erfolgen in zwei Abschnitten.

Ab Montag, 20. Juni, muss bis zum Samstag, 25. Juni, die Abfahrt von der Ostrampe in Richtung Süden auf die Alte Heidenheimer Straße voll gesperrt werden. Auch aus Richtung Süden, von der Alten Heidenheimer Straße kommend, kann nicht auf die Hochbrücke oder in Richtung Hirschbach und Ziegelstraße eingebogen werden. Die Abfahrt von der Ostrampe in Richtung Hirschbach ist gesperrt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen unter der Hochbrücke und zur Samariterstiftung ist gewährleistet.

Auch die Ziegelstraße ist frei, so dass rechts in die Alte Heidenheimer Straße Richtung Hirschbach und links auf die Hochbrücke eingefahren werden kann. Auch Fahrzeuge aus Richtung Hirschbach können sowohl in Richtung Ziegelstraße als auch weiter auf die Hochbrücke abbiegen. An der Einfahrt Ziegelstraße und auf Höhe der Bäckerei Eymann wird zudem je eine temporäre Ampelschaltung eingerichtet, die für ein reibungsloses „Einfädeln“ der Verkehrsteilnehmer sorgen soll

Zum Abschluss der Straßenbauarbeiten muss die Ostrampe in beiden Richtungen (Richtung Hirschbach und südlich) voll gesperrt werden. Wegen des Einbaus einer Verkehrsinsel und dem Aufbringen der Fahrbahnmarkierungen ist von Montag, 27. Juni, bis Samstag, 9. Juli, keine Zu- und Abfahrt möglich. Damit die Arbeiten gefahrlos getätigt werden können, muss die Baustelle für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Ziegelstraße ist frei befahrbar in beiden Richtungen.

Nach Abschluss der Belags- und Einbauarbeiten werden die restlichen Arbeiten im Seitenbereich und in der Unterführung bis zur voraussichtlichen Fertigstellung im September ausgeführt. In diesem Zeitraum werden die Anschlüsse zur Kettelerstraße und Richtung Stadtmitte hergestellt und es ist nur mit geringfügigen und zeitweisen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.