Am Donnerstagmorgen, es ist Ende April des Jahres 2016, ist der Rasen der Scholz-Arena mit Schnee bedeckt gewesen.

Zwei Tage vor der Partie des VfR Aalen gegen die Bundesliga-Reserve des FSV Mainz 05, die am Samstag um 14 Uhr angepfiffen wird. Sind die Leistungen des VfR ebenso wankelmütig wie die des April, stünden die Chancen, die Mainzer U 23 zu besiegen, nicht schlecht. Einen Zähler hat der VfR aus den vergangenen vier Partien geholt (gegen den Tabellenletzten VfB Stuttgart II) – zu wenig im Abstiegskampf der 3. Liga. Ein Sieg würde vielleicht schon den Klassenerhalt bedeuten. „Wir wollen dieses Spiel gewinnen und dann schauen wir, ob wir noch etwas brauchen. Der Fokus liegt auf Mainz. Holen wir die Punkte, dann haben wir die Situation zu 99 Prozent positiv für uns entschieden“, sagt Aalens Übungsleiter Peter Vollmann dazu. Man wolle nicht nach den anderen Mannschaften schauen.

Welzmüller offensiv ersetzen

Personell wird Aalens Übungsleiter zum Handeln gezwungen. Zu den beiden Langzeitverletzten gesellt sich noch Maximilian Welzmüller, der beim jüngsten 0:2 bei RW Erfurt die fünfte Gelbe kassiert hatte. Fabian Menig ist im Training umgeknickt und war unter der Woche in Behandlung. Ob er auflaufen kann, ist noch ungewiss. Vollmann kündigt an, Welzmüller offensiv ersetzen, eventuell sogar mit drei Spitzen agieren zu wollen. „Möglicherweise reagieren wir mit einer zweiten Spitze oder sogar mit drei Spitzen auf den Ausfall. Dennoch müssen wir sicher stehen, allerdings müssen wir auch mehr Druck ausüben als zuletzt“, sagt Vollmann. Das könnte bedeuten, dass die zuletzt so häufig gescholtenen Michael Klauß und Mika Ojala plötzlich eine Option für den Aalener Trainer werden könnten.

Von wegen Abtasten und erst einmal sicher stehen: Vollmann setzt alles auf das Mainz-Spiel. „Es wird sicherlich die eine oder andere Veränderung geben, aber ich möchte es meinem Kollegen auch nicht so leicht machen“, sagt Vollmann, der ergänzt: „Es ist eine Riesenchance, im Heimspiel den Klassenerhalt zu schaffen. Keine der beiden Mannschaften kann sich eine Niederlage erlauben.“ Vollmann ruft dieses Spiel also als Schicksalspiel aus. Problematisch würde es nur werden, wenn am Ende des 36. Spieltags eine Niederlage für den VfR zu Buche stünde. „Wenn es schlecht läuft, haben wir natürlich nochmal zwei solcher Spiele“, weiß auch Vollmann. Moralisch wäre es ein schwerer Schlag.

Es ist nun das eingetroffen, was man beim VfR verhindern wollte: eine Drucksituation. „Nun ist sie da und damit müssen wir umgehen. Aber: mit einem Erfolg können wir alles managen. Das ist eine Riesenchance, danach kann sofort alles zu Ende sein. Das ist doch eine herausragende Ausgangssituation. Mit einem Spiel können wir unser Saisonziel erreichen“, sagt Vollmann. Die Frage wird am Samstag lauten, ob die Mannschaft diesem Druck standhalten wird, sich dieser Situation überhaupt bewusst ist.

Zur Spendenlauf-Aktion des VfR Aalen, in der Aufsichtsratsmitglied Michael Weißkopf von Bremen nach Aalen läuft, stellt der VfR bei der Partie gegen den FSV Mainz II drei Infostände auf, bei denen sich Interessierte nochmals genauestens informieren können.