Vollmann: „Das ist unerklärlich“

1:0 in Erfurt - ein wichtiger Sieg für den Fußball-Drittligisten VfR Aalen. Mit einem Rumpfkader gelang dem VfR am Sonntag nach mehr als einem halben Jahr endlich wieder ein Auswärtssieg bei Rot-Weiß Erfurt. Sportredakteur Benjamin Post fragte bei VfR-Trainer Peter Vollmann (60) zur aktuellen Situation bei den Aalenern nach.

Herr Vollmann, endlich wieder ein Auswärtssieg. Wie erleichtert waren sie noch am Montag?

Das Ergebnis ist gut und wichtig für uns. Da geht es nicht darum, ob wir das mit Glanz und Gloria gemacht haben. Die Mannschaft hat ein aufopferungsvolles Spiel geliefert. Wichtig war: Wir haben zu Null gespielt.

Und das bei den Vorzeichen. Wieder kranke Spieler, wie so oft zuletzt.

Bei uns sind ständig Spieler krank. Immer wieder ist es ein Infekt. Das ist unerklärlich. Das geht an die Substanz. Ich weiß nicht, wie das kommt. Das ist für mich ein nerviges Thema.

Sie müssen immer wieder umstellen, vor allem in der Defensive. Torwart Daniel Bernhardt und Lukas Lämmel fielen jüngst kurzfristig mit Infekten aus.

Ja, Lukas Lämmel kam erst am Samstagabend dazu. Zuletzt fehlte auch Linksverteidiger Thorsten Schulz mit Knieproblemen und der fünften gelben Karte. Jetzt muss man sehen, ob er trainieren kann. Nun fällt auch noch Innenverteidiger Torben Rehfeldt nach seiner fünften gelben Karte für das Spiel am Samstag gegen den SV Meppen aus ...

In Junya Suzuki kam demzufolge in Erfurt erstmals einer der beiden Japaner zu seinem Debüt.

Die Freigabe für die beiden Japaner Junya Suzuki und Natsuhiko Watanabe ist am Freitagnachmittag eingegangen. Dann standen sie auf der Spielermeldeliste. Wir hatten in Erfurt nur noch einen Defensivspieler auf der Bank. Die Option haben wir mit dem Wechsel von Suzuki in der Nachspielzeit genutzt. Das hat sich angeboten.

Wie schätzen Sie nach dem Erfolg die aktuelle Tabellensituation mit nur sieben Punkten Rückstand auf den dritten Platz ein?

Wenn ich jetzt höre: Oh, ihr seid oben dran! Ich bin kein Freund davon, ständig Standpunkte zu wechseln. Das macht für mich keinen Sinn. Wir haben an den Spieltagen aufgrund von Krankheiten und Gelbsperren oft zu wenig Wechselpotenzial. Das Ziel sind zunächst 45 Punkte.