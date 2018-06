Vollmann braucht die zweite Sechs

Der 20. Spieltag der 3. Liga läutet die Rückrunde ein. Der VfR Aalen tritt hierbei am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Chemnitzer FC an, von dem man sich im Hinspiel in der heimischen Scholz-Arena noch 0:0 getrennt hatte.

Nach 19 Spieltagen sind die beiden Mannschaften Tabellennachbarn, die kommenden Gastgeber haben mit 26 einen Zähler mehr als die Truppe von Peter Vollmann. „Chemnitz ist grundsätzlich ein heißes Pflaster, da ist richtig Druck auf dem Kessel“, sagt Aalens Trainer Peter Vollmann, der ein sehr schwieriges Auswärtsspiel erwartet.

Wieder viele Fragezeichen

Personell gibt es wieder reichlich Fragezeichen bei der Vollmann-Elf. Dominick Drexler kehrt aller Voraussicht nach wieder zurück, er hat seine Oberschenkel-Blessur auskuriert. Ebenso der in Bremen kurz vor dem Abpfiff ausgewechselte Fabian Menig, der unter der Woche bereits wieder trainieren konnte. Dafür sind die Defensiven Robert Müller und Maximilian Welzmüller fraglich, Dennis Chessa fehlt weiterhin wegen seiner Meniskus-OP. Vor allem bei Müller scheint ein Einsatz laut Vollmann sehr unrealistisch. Sollte auch Welzmüller ausfallen, hätte er ein Problem, die zweite Sechs neben Kapitän Markus Schwabl zu besetzen, denn mit nur einem zentralen Defensiven möchte Vollmann nicht in Chemnitz antreten. „Vielleicht ist dann Nico Zahner eine Option“, hat Vollmann laut überlegt. Die wahrscheinliche Rückkehr von Drexler bedingt somit nicht unbedingt die Verbannung Zahners.

„Wir kennen das Anlaufverhalten der Chemnitzer und denken, dass es besser ist, mit zwei Sechsern gegen den CFC anzutreten. Sie bringt mehr Stabilität mit in unser Spiel“, so Vollmann.

Derzeit gibt es ganz vorne wenig Rotationsspielraum für Vollmann. „Matthias Morys hat es in Bremen wieder optimal gemacht“, lobt der VfR-Trainer. Für Gerrit Wegkamp gibt es derzeit kein Vorbeikommen, obwohl auch Vollmann die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive nicht entgangen ist. „Wir haben nach vorne hin nicht die Frische, den Durchschlag, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Da wollen wir die Situation aber auch nicht zu heiß reden“, so Vollmann. Ohnehin möchten sich die Aalener schnell in die Pause retten angesichts der wöchentlich ungewissen Personalsituation. 28 Punkte sollen es noch werden, wünscht Vollmann. Das heißt, entweder gegen Chemnitz oder im letzten Spiel des Jahres gegen Fortuna Köln (19. Dezember) muss ein Dreier her. Doch weiter geht es dem Aalener Übungsleiter vor allem darum, hinten sicher zu stehen, dies sei „unsere oberste Bürgerpflicht. Lieber ein Punkt als keiner“.

Unter den ersten Vieren

Vollmann glaubt, dass die Chemnitzer mit dem aktuellen Tabellenstand nicht so zufrieden sind wie es der VfR ist. „Angesichts des Personals, was Chemnitz hat, konnte man sie schon unter den ersten Vier erwarten. Bei uns ist die Situation in etwa so, wie wir sie auch erwartet haben“, sagt Vollmann. Nach oben schaue ohnehin niemand. Mit dem Unentschieden am ersten Spieltag könne man die Mannschaften nicht gleichsetzen, da vor allem der VfR da mit einer „optimalen Aufstellung“ angetreten ist. Davon sei man Stand heute sehr weit entfernt.

„Die Chemnitzer sind eine sehr robuste Mannschaft, die auch häufig auf den zweiten Ball geht, sprich: viel mit langen Bällen operiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die körperliche Frische in dieser Partie entscheidend sein könnte“, schätzt Vollmann die Lage ein.