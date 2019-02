Volleyballerinnen kämpfen sich aus dem Tal

Die Volleyball-Landesliga-Damen des TSV Ellwangen bei Ihrem ersten Heimspiel der Rückrunde auf die Mannschaft des TSV Kleinsachsenheim, die sich bis zu diesem Zeitpunkt noch auf Platz vier der Tabelle befand.

Mit 25:16 ging der erste Satz rasch an den TSV. Der zweite Satz startete sehr ausgeglichen. Doch dann bekamen Ellwangen Probleme in der Absprache und konnten sich nicht gegen den Gegner durchsetzen. Die Angriffe waren nicht variabel und aggressiv genug, sodass der Satz mit 25:19 an Kleinsachsenheim ging.

Im dritten Satz haben die Damen nochmals alles gegeben und das Spiel gedreht und mit 25:18 den Satz gewonnen. Mit viel Spaß am Spiel ging Ellwangen in den vierten Satz. Durch die lautstarke Unterstützung der Fans war die Stimmung und Motivation auf dem Feld sehr gut, sodass Damen druckvollen Aufschlägen und Angriffen den vierten Satz mit 25:21 Punkten und somit das Spiel mit 3:1 nach Sätzen für sich entscheiden konnten.

Harter erster Satz gegen Gmünd

Im zweiten Spiel trafen die TSV-Damen auf DJK Schwäbisch Gmünd (Tabellenplatz drei). Die ersten Punkte mussten sich die Ellwangerinnen in der eigenen Halle hart erkämpfen. Ellwangen gewann knapp mit 25:22.

Im zweiten Satz gelang es den Damen direkt von Anfang an einen ordentlichen Vorsprung zu erspielen. Der Satz war im Gegensatz zum vorherigen sehr deutlich. Die Virngrundfrauen zeigten was sie können. Durch eine starke Aufschlagserie von Melanie Kopp gelang es dem TSV den Satz mit 25:9 zu beenden.

Mit neuer Kraft starteten die Damen in den nächsten Satz. Die Zahl der Eigenfehler reduzierte sich. Trotz durch kleine aber wirkungsvolle Umstellungen der Positionen dominierten die Damen vom TSV. Somit gelang es der Heimmannschaft den dritten Satz mit 25:15 zu gewinnen.

Die Virngrund-Damen nehmen nach einer langen Durststrecke der Hinrunde verdiente sechs Punkte vom ersten Heimspieltag der Rückrunde mit, können sich so weiter vom Tabellenletzten absetzen und stehen jetzt auf dem fünften Platz der Tabelle.

Bereits In zwei Wochen in der Rundsporthalle sind zu Gast sind die Mädels der SG MADS Ostalb und der SV Remshalden.