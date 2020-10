Information zum Heimspiel des TSV Ellwangen gegen den SSC Karlsruhe II (31. Oktober): Für das nächste Heimspiel der Virngrundrecken in der Regionalliga am 31.10.2020 um 19:00 Uhr bitten der TSV alle Zuschauer um eine Sitzplatzreservierung im Vorfeld der Partie. Hierfür senden Interessierte bitte eine E-Mail an volleyball.news@tsv-ellwangen.de mit Namen sowie der Anzahl an Sitzplätzen. Die Frist für Reservierungsanfragen ist der 27. Oktober.