Volleyballer legen klassischen Fehlstart hin

Die Regionalliga-Volleyballer der DJK Aalen sind am Samstag mit einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet: Obwohl sich die Mannschaft von DJK-Trainer Frieder Henne lange Zeit auf Augenhöhe mit Gegner VfB Ulm befand, ging die Begegnung mit 0:3 verloren.

Von unserem Mitarbeiter Alexander Weiland

So hatten sich die Aalener den Start in die neue Saison sicherlich nicht vorgestellt. Gerade das Spiel in Ulm schien noch das vermeintlich einfachste im harten Startprogramm zu sein. Jedoch konnten sie die hervorragende Leistung vom Vorbereitungsturnier in Fellbach nicht wiederholen, sodass Aalen wie schon im vergangenen Jahr mit einer 0:3-Klatsche startete.

Die Gründe für diese auf den ersten Blick deutliche Niederlage liegen auf der Hand: In den entscheidenden Phasen machten die DJK-Herren mehr Fehler als der Gegner. So begann das Spiel sehr ausgeglichen, beide Teams befanden sich auf Augenhöhe. Auch die zwischenzeitliche Ulmer 12:9-Führung hatte nicht lange Bestand. Über Spielstände von 15:15 und 18:18 ging es in die entscheidende Phase, in der zwei individuelle Fehler von Aalen den Ausschlag für den 25:23-Satzgewinn des VfB Ulm gaben.

Im zweiten Durchgang war dagegen stets die DJK die Mannschaft, die eine kleine Führung von zwei bis drei Punkten innehatte. Problematisch blieb jedoch stets, dass die Aalener den überragenden Ulmer Außenangreifer Alex Wiskirchen nicht in den Griff bekamen. In einer sehr engen Endphase hatte die DJk sogar einen Satzball, den sie jedoch nicht nutzte. Zwei weitere individuelle Fehler wurden von den Hausherren bitter bestraft, sodass diese auch Durchgang zwei mit 26:24 an die Gastgeber ging.

Diese so knapp verlorenen Sätze waren ein spürbarer Tiefschlag für das junge Team, das zu Beginn des dritten Durchganges niedergeschlagen wirkte. Dadurch liefen die Gäste einem 5:11- Rückstand hinterher. Mit viel Kampf und Einsatz arbeiteten sich Aalener zwar Stück für Stück heran, es sollte am Ende jedoch nicht ausreichen, um den Satz und das Spiel noch zu drehen. So ging auch Durchgang drei mit 25:20 an den VfB, der damit den 3:0-Triumph perfekt machte.

Die Gastgeber waren in den entscheidenden Phasen einfach einen Tick abgeklärter. Diese Eigenschaft muss sich nun auch die DJK Aalen wieder aneignen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Am kommenden Wochenende geht es für die Mannschaft von Frieder Henne zum USC Konstanz - ein sehr schweres Auswärtsspiel gegen eine erheblich verstärkte Mannschaft.

DJK Aalen: Aleksandar Maric, Alexander Weiland, Moritz Wahle, Patrick Michel, Nico Seitzer, Tobias Stegmeier, Christian Kopp, Phillip Scholz, Julian Weng, Thorsten Beer. Trainer: Frieder Henne.