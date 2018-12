Volleyball: Wieder keine Punkte für die Virngrund-Ladies

Auch im letzten Spiel der Hinrunde konnten die Landesliga-Volleyballerinnen des TSV Ellwangen ihre Leistung nicht konstant abrufen und konnten daher wieder keine Punkte holen.

Am vergangenen Sonntag waren die Volleyballerinnen des TSV Ellwangen zu Gast bei der SG MADS. Mit fast vollständigem Kader waren die Ellwangerinnen angetreten. Die TSV-Volleyballerinnen fanden gut in das Spiel und waren bis zum 10:10 in Satz eins auf Augenhöhe mit den Gastgebern. Danach schlichen sich leichte Eigenfehler in das Spiel des TSV ein und die Annahme wurde etwas instabil, wodurch kein guter Spielaufbau möglich war und kein Druck aufgebaut werden konnte. Fazit war, dass die SG MADS ihrerseits ihre Chancen nutze und den Satz sehr eindeutig mit 25:14 für sich entschied.

Guter Start in Satz zwei

In Satz zwei konnten sich die Virngrund-Ladies mit einer starken Aufschlagserie und guten Block- und Abwehraktionen mit 7:0 absetzen. Im Laufe des Satzes kämpfte sich die SG MADS allerdings wieder in das Spiel zurück. Nachlassende Konzentration auf Seiten der Ellwanger ließ die Gastgeber am Ende aber noch vorbeiziehen, weshalb auch Satz zwei an die SG MADS abgegeben werden musste.

In Satz drei wechselten sich gute und schlechte Phasen im Spiel der Ellwangerinnen ab. Jedoch war es am Ende nicht genug, um sich abzusetzen und den Satz für sich zu entscheiden. Die routinierten Gastgeber behielten ihr stabiles Spiel bei und konnten Satz drei und das Spiel gewinnen. Ein weiterer Rückschlag für die Ellwangerinnen, denen es wieder nicht gelang ihr eigentliches Können konstant abzurufen. Nach einer kurzen Pause ist das Ziel für die Rückrunde, wieder zu einem starken und konstanten Spiel zurück zu finden.