Volleyball-Wahnsinn: TSV verwandelt 0:2 in 3:2-Sieg

Die Oberliga-Volleyballerinnen des TSV Ellwangen haben den TSF Ditzingen in einem spannenden Spiel geschlagen und sich für die Hinspiel-Niederlage (2:3) revanchiert. Trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstandes gewannen die TSV-Damen das Spiel in Ditzingen noch mit 3:2.

Die TSV-Volleyballerinnen vermasselten den Start in die Partie komplett und brauchten in der Folge dann lange, um in ihr gewohntes Spiel zu finden. So gerieten sie bis zu Satzhälfte gegen den druckvoll aufspielenden TSF Ditzingen weit in Rückstand. Mit zwei Aufschlagserien konnte sich der TSV aber wieder herankämpfen, verlor den ersten Satz aber dennoch knapp mit 23:25.

Auch im zweiten Satz konnte der TSV aus Ellwangen das Spiel nicht wie gewohnt aufziehen. Unzählige Eigenfehler und Unsicherheiten in allen Spielbereichen hatten den deutlichen Satzverlust (16:25) zur Folge.

Tie-Break muss entscheiden

Die Ellwangerinnen fassten sich nun ein Herz und zeigten ab Satz drei ein völlig anderes Gesicht. Durch druckvolle Aufschläge, einen stabilen Annahme- Abwehrverbund und variable Angriffe konnten sie Ditzingen unter Druck setzen und den Satz deutlich mit 25:18 für sich entscheiden.

Im vierten Satz knüpften die TSV-Damen nahtlos an diese Leistung an und erspielten sich schnell eine komfortable Führung. Gegen Ende des Satzes kam der TSF Ditzingen noch heran und es wurde in umkämpften Ballwechseln starker Volleyballsport gezeigt. Eine Aufschlagserie sicherte den Ellwangerinnen zum Schluss aber den Satzgewinn (25:21). Im Tie-Break spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe, jeder Ball war hart umkämpft und keine Mannschaft konnte sich wirklich absetzen. Am Ende hatten die Virngrund-Frauen aber die Nase vorne und entschieden den Satz mit 15:13 nach über zwei Stunden Spielzeit für sich. Damit holten sie sich zwei wichtige Punkte und konnten sich in der Tabelle auf Platz sieben vorschieben.

TSV: Michelle Grimmeißen, Eva-Maria Köder, Marina Kohler, Melanie Kopp, Lea Liss, Christina Rath, Franziska Rettenmaier, Elke Schössler und Helen Stolz.

Trainer: Michael Mahler und Rainer Liss