Volleyball: SG MADS Ostalb-Damen mit zwei Siegen

Mit gemischten Gefühlen waren die Gastgeberinnen der SG MADS Ostalb zum ersten Heimspieltag 2018 in der Volleyball-Landesliga angetreten. Am Ende stand ein 3:1-Sieg gegen die SG Vorbach-Tauber und ein 3:0 gegen den MTV Ludwigsburg II.

„Ehrlich gesagt war ich vorher schon skeptisch, aber mein Team hat sich super entwickelt“, sagt MADS-Trainer Frieder Henne. Denn mit Anna Schmid und Katharina Ihle fehlten zwei wichtige Stammspielerinnen vor allem im Bereich Angriff. Somit waren einige teaminterne Umstellungen nötig, die anfangs für einige Abstimmungsprobleme im Team sorgten. Der solide spielende Gegner konnte dies nutzen und sich einen 8:2 und 21:17 erspielen. Die MADS-Annahme durch Tina Karisch und Monika Wiesbeck wurde aber immer stabiler, so dass Zuspielerin Yvonne Groz ihre Angreiferinnen Marianne Rehberg und Alice Traub immer besser bedienen konnte. Schnell erspielten sich die Aalenerinnen den 16:16-Ausgleich. Ein weiter solide spielender Kontrahent konnte sich aber Satz eins mit 23:25 sichern. Auch im zweiten Abschnitt hielten die Gäste bis zum 12:13 sehr gut mit. Sehr variable Aufschläge von Monika Wiesbeck und Marianne Rehberg brachten die Wende zu einer sicheren 21:18-Führung, die ein jetzt hellwaches MADS-Team zum 25:20-Satzgewinn ausbaute. Die langen Flatteraufschläge von Rehberg waren entscheidend zum 10:6-Vorsprung im dritten Satz, den ein jetzt eindeutiger dominierender Gastgeber mit 25:20 für sich entschied. Yvonne Groz sorgte mit einer weiteren Aufschlagserie für eine 6:0-Führung im vierten Abschnitt, von nun an lief das Spiel der Aalener wie am Schnürchen. Monika Wiesbeck auf der ungewohnten Mitte-Position und Alice Traub versenkten nahezu jeden Ball im gegnerischen Feld. Die Gäste wurden mit 25:10 regelrecht an die Wand gespielt.

3:0 gegen stärkeren Gegner

Der zweite Gegner, der Tabellendritte aus Ludwigsburg, war deutlich stärker einzuschätzen. Aber Alice Traub und Monika Wiesbeck brachten die Annahme der Gäste gleich gewaltig ins Wackeln, über die Zwischenstände von 7:3 und 17:12 ging der Anfangssatz mit 25:21 klar an die Spielgemeinschaft. Die MADS-Abwehr funktionierte im zweiten Durchgang immer besser, Tina Karisch und Alice Traub konnten die meisten Ludwigsburger Angriffe entschärfen. Eine 19:14-Führung war der Lohn für eine deutliche Leistungssteigerung. Die Gäste konnten sich noch einmal auf 22:24 herankämpfen, mussten sich aber mit 23:25 geschlagen geben. Hanna Neubauer beeindruckte bei ihrem Comeback nach Babypause den Gegner mit einer Aufschlagserie, die zu einem 8:0 im dritten Satz führte. Effektive Angriffe über die Mitte durch Anja Plewe und gut platzierte Bälle von Marlene Paul stellte die Ludwigsburger Abwehr vor Riesenprobleme. Die Gäste bekamen keinen Fuß mehr auf den Boden und lagen mit 2:16 zurück. Danach ließ die Aufmerksamkeit der SG etwas nach, der Vorsprung reichte aber zum 25:18-Satzgewinn aus. Die Aalener liegen damit auf dem dritten Platz, dennoch ist der Aufstieg kein Thema: „Selbst, wenn es am Ende reichen sollte, würden wir verzichten“, sagt Henne.

SG MADS Ostalb: Yvonne Groz, Hanna Neubauer, Marianne Rehberg, Anja Plewe, Monika Wiesbeck, Alice Traub, Tina Karisch, Marlene Paul.