Volleyball-Landesliga: Hitziges Duell

Am Faschingssamstag treffen die Ellwanger Landesligavolleyballer auf den SSV Geißelhardt und den SV Fellbach IV. Sieben Punkte trennen die derzeit viertplatzierten TSVler von den Gästen aus Geißelhardt - jedoch haben die Hausherren zwei Spiele offen. Im Fall eines Doppelsiegs am Wochenende rücken diese bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heran.

Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel würde man sagen, erwartet die Virngrund-Recken. Im Fall eines Sieges gegen den direkten Konkurrenten und im zweiten Spiel gegen den SV Fellbach IV rückt man dicht zusammen. Ein echtes Duell in der Landesliga Nord, das schon im Hinspiel die Gemüter erhitzt hat. Da zogen die Ellwanger mit einer 1:3-Niederlage den Kürzeren. Sofern das Ergebnis ähnlich wie im Hinspiel lautet, ist der Abstand zu groß um im Rennen um die vorderen Plätze mitmischen zu können.

Lazarett lichtet sich

Wiedererstarkt ist der Ellwanger Kader durch die Rückkehr der Verletzten. Sowohl Tom Wenczel, als auch Julius Gaugler kehren nach verletzungsbedingter Auszeit zurück und werden in der Rundsporthalle am Samstagabend auflaufen. Erstmals seit Beginn der Saison kann Trainer Jürgen Schwenk damit aus dem Vollen schöpfen und auf alle seine etatmäßigen Spieler zurückgreifen. Zusätzlich zu der ersten Herrenmannschaft ab 17 Uhr warten bereits um 11 Uhr die Volleyballerinnen mit dem Derby gegen die SG Mads Ostalb und die SV Remshalden auf. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wird es auch wieder eine Überraschung für die Fans der Ellwanger geben.