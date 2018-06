Volleyball: Ellwanger PG mit zwei Teams im RP-Finale

Das Ellwanger Peutinger-Gymnasium hat in der Sportart Volleyball mit zwei Mannschaften verschiedener Altersklassen jeweils das Finale des Regierungspräsidiums Stuttgart erreicht und darf sich nun mit den besten Schulmannschaften im Umkreis messen.

Am vergangenen Mittwoch fand zeitgleich in Schwäbisch Gmünd und in Heidenheim die Qualifikationsrunde für das Finale statt. In Gmünd setzten sich acht Schüler des PG souverän gegen die Teams aus Herrenberg, Öhringen sowie das Schickhardt-Gymnasium Stuttgart durch. Lediglich der Mannschaft des Hans-Baldung-Gymnasiums Schwäbisch Gmünd mussten sie sich geschlagen geben und erreichten somit den zweiten Platz.

In Heidenheim nahm das PG in der Altersklasse II gleich mit zwei Mannschaften an der Zwischenrunde teil und musste sich gegen Mannschaften aus Stuttgart, Waldenbuch und vom Gastgeber aus Heidenheim behaupten. Auch hier mussten die Volleyball-Mannschaften aus Ellwangen sich nur der Heimmannschaft geschlagen geben und belegten am Ende den zweiten Platz.