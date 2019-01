Volleyball: Drama in vier Sätzen zum Jahresauftakt

Die Landesligavolleyballer des TSV Ellwangen starten mit drei Punkten in ihr Jubiläumsjahr. Zwar wurde die Auswärtspartie gegen die SG Sportschule Waldenburg mit 3:1 (25:19, 23:25, 27:25, 25:10) gewonnen, zurück bleibt jedoch ein fader Beigeschmack durch zwei verletze Spieler auf Ellwanger Seite.

Auf dem vierten Tabellenplatz der Hinrunde überwinterten die Virngrund-Recken. Die Verfolgerrolle sollte es also sein. Eingeschworen und gut erholt, war die Marschrichtung für die Ellwanger klar. So startete das Team um Jürgen Schwenk eindrucksvoll in die Partie – dieser Run sollte nicht lange anhalten. Klar in Führung liegend folgte die erste Schrecksekunde. Außenangreifer Tom Wenczel verletzt sich und musste früh im Spiel ersetzt werden. Keine zehn Ballwechsel später knickte auch Zuspieler Lenard Schwenk schmerzvoll um, konnte nicht weitermachen.

Lingel mit Comeback

Comebacker und Kapitän Winfried Lingel, der nach einer einjährigen Verletzungspause zurück im Kader war, sprang in die Presche. Und führte das Team zum 25:19-Satzerfolg. Ungewohnt reagierte Schwenk und zieht Mittelblocker Linus Liss in den Außenangriff. Ein Glücksgriff stellte sich heraus, da Liss aus Regionalligazeiten beim SV Fellbach diese Rolle bereits kannte. Diese Umstellung kostet Ellwangen zwar den zweiten Satz 25:23, jedoch drehten die Virngrund-Recken nach kurzer Findungsphase die Horst-Maurer-Halle auf links. Die Arbeit im Block erwies sich als probates Mittel den Sportschülern den Zahn zu ziehen. Knapp, aber verdient ging Satz drei mit 27:25 nach Ellwangen. Nach dem herben Rückschlag zu Beginn der Partie zeigte der TSV nun ansehnlichen Volleyball. Überlegen holten die Ellwanger auch den vierten Satz mit einem verdienten 25:10.

Trotz des guten Starts in die Rückrunde und die Patzer der Konkurrenz auf Platz eins und zwei bleiben die bitteren Verletzungen als Resultat des ersten Spieltags. Bereits am 3. Februar gilt die ersatzgeschwächten Ellwanger wieder eine formstarke Truppe auswärts beim TSV Schmiden zu präsentieren und weitere Punkte zu sammeln.