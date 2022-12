Volles Programm: Von Nurejew bis Beatles

Ab sofort können Gutscheine für die Theatertage an der Theaterkasse (Telefon 07361/522600, E-Mail kasse@theateraalen.de) erworben werden Öffnungszeiten Theaterkasse im Alten Rathaus: Mittwoch und Donnerstag 9.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 19 Uhr, Freitag 15 bis 19 Uhr, Samstag 9.30 bis 12.30 Uhr. Der reguläre Verkauf startet am 1. Februar 2023 auf Reservix, bei allen bekannten Vorverkaufsstellungen und an der Theaterkasse. Gutscheinbesitzer werden gegebenenfalls bevorzugt behandelt. Infos: www.theatertage-bw.de oder www.theateraalen.de