Von Schwäbische Zeitung

Ein 21-Jähriger ist am Samstagnachmittag zwischen Kißlegg und Rempertshofen mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und stieß dort mit einem Auto zusammen. Der Motorradfahrer starb laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der L265 zwischen Kißlegg und Rempertshofen. Laut Polizei kam der 21-jährige Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache im Bereich einer ...