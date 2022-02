Volles Programm am Aalener Stadttheater

Viel los am Aalener Stadttheater in dieser Woche. Zu sehen sind „Das Heimatkleid“ (Altes Rathaus, Donnerstag, 17. Februar, 19 Uhr), „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (KubAA, Freitag, 18., Samstag, 19. Februar, 20 Uhr) und „Paul*“ (Altes Rathaus, Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr) mit einem anschließenden „Theater trifft...“ um 17.45 Uhr. Außerdem sind im KubAA zwei Erlebnisführungen am Sonntag um 11 Uhr (für Kinder) und 15 Uhr (für Erwachsene) angesetzt.

„Das Heimatkleid“ von Kirsten Fuchs mit Julia Sylvester in der Hauptrolle ist eine Wiederaufnahme. Das Stück beleuchtet rechtspopulistische Diskurse um Globalisierungskritik, Identität und Überfremdungsängste und sucht im Bild der Hausgemeinschaft nach Grundsätzen des zivilen Miteinanders.

„Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ von Thomas Mann in einer Fassung von Tonio Kleinknecht: Was bedeuten uns heute Identität und Authentizität? Wie geht Echtheit in einem System, das den Erfolg des Einzelnen von Äußerlichkeiten abhängig macht? Sind wir alle Spieler innen oder Spieler und bauen unsere Ich-Kunstwerke nach den Regeln des Marktes aus? Und wie verführerisch ist die Lüge? Diesen Fragen geht das Theaterensemble erstmals gemeinsam mit Absolventinnen und Absolventen der Accademia Dimitri nach: Schauspiel trifft physical theatre.

„Paul*“ von Eva Rottmann: Eva Rottmann hat mit „Paul*“ ein zärtliches wie eindringliches Stück über Liebe, Identität, sexuelle Orientierung und einen Prozess der Selbstfindung und Außenblicke geschrieben, bei dem das Publikum die Entwicklung einer Beziehung miterlebt. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kurzen Impuls und dann Raum für das Gespräch. Die Vorstellung ist nur für Frauen, der Eintritt frei (Anmeldung: Theaterkasse). Gesprächspartner*innen sind Larah Fritz von „queer*a“, Anna-Lena Mutscheller, Leiterin der Stabsstelle für Chancengleichheit der Stadt Aalen, und Theaterpädagogin Alexandra Stölzl.

Erlebnisführungen: In einem Rundgang durch die Theaterräume begegnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neuen und alten Bekannten, die beim Weg von oder auf die Bühne in den Zwischenräumen ihr neues Zuhause gefunden haben. Die Führung mit szenischen Elementen gibt Einblick in die Produktionsweise des Theaters und richtet sich in unterschiedlichen Terminen an Kinder bis zwölf Jahre oder Erwachsene.