Volles Haus beim RKV Hofen

Das dritte Glück-Auf-Radball-Pokalturnier des RKV-Hofen war gleichzeitig auch das größte. Am Samstag kämpften 18 Radballteams in zwei Altersgruppen um Tore und Punkte, am Sonntag waren immerhin noch zehn Mannschaften in zwei Altersgruppen am Start. Der RKV-Hofen konnte mit seinen Mannschaften generell einen guten Eindruck hinterlassen, auch wenn stellenweise mehr drin gewesen wäre schien es, dass der dritte Platz der von Hofen abonnierte war. Zweiter und fünfter Platz in der U 13, dritter Platz in den U 15, dritter und siebter Platz bei den U 17, sowie dritter und sechster Platz bei den U 23 und siebter und achter Platz für die Spielgemeinschaften von Hofen mit Hähnlein und Karlsruhe konnte der RKV verbuchen.

Den Wanderpokal der U 23 konnte der RMV Mosnang bereits das zweite Mal mit nach Hause nehmen. Hofen I brachte nach solider Leistung in der Gruppenphase in der Endrunde gegen Darmstadt und Mosnang keinen Sieg unter. Das Feld ab Platz vier lag Leistungstechnisch doch mindestens eine Liga tiefer, daher ging es zwischen Platz vier und sieben für die Teams Hofen II (Thomas Machnig/Raphael Fröbe) und die SG Hähnlein/Hofen (Loris Conrath/Judith Wolf) her, die SG Karlsruhe/Hofen (Florian Walter/Julian Schwarzer) hatte heftig mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen und konnte lediglich ein Spiel gewinnen.

Hitzeschlacht für die U 13 und U 15

Auch in den U 17 konnte man schon sehr ansprechenden Radballsport zu sehen bekommen. Hier wurde der RV Gärtringen mit den frischgebackenen deutschen Meistern U 15 seiner Favoritenrolle vollständig gerecht. Die Hofener Mannschaft Nils Schiele/Noah Janas konnte mit überwiegend solide gespieltem Radball ungefährdet Platz drei beanspruchen. Das zweite Hofener U 17-Team Laurenz Thaler/Moritz Rettenmeier befindet sich auch im Aufwärtstrend und konnte mit schönen Aktionen auf sich aufmerksam machen, jedoch schleichen sich noch immer Fehler ein, die die Gegner ausnutzen können.

Eine wahre Hitzeschlacht hatten die U 13 und U 15 Radballer am Sonntag zu überstehen. Das Radballduo Noah Egl/Sven Hauser konnte bei den U 13 den zweiten Platz erspielen, hatte aber im Finalspiel eine deutliche Lehrstunde gegen die Großkoschener Radballer Oscar und Teo Müller hinzunehmen. Hofen zwei, wo Theo Rettenmeier mit Ersatz starten musste, hatte mit Thilo Tilk für Lars Schiele nie wirkliche Chancen und wurde mit kämpferischen Einsatz Letzter.

Die U 15 starteten mit einem verunglückten Spiel ins Turnier. Das Spiel um den dritten Platz konnten Silas Öhlert und David Egl vom RKV Hofen deutlich und nie gefährdet mit 6:2 für sich entscheiden.