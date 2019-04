Volles Haus beim Castle-Downhill

Am 28. April wird das siebte Mountainbike Castle-Downhill in Bühlertann ausgetragen. Neue Hindernisse und Sprünge sowie das berüchtigte Road-Gap, ein sechs Meter langer Sprung über die Straße, sorgen für das gewisse Etwas.

Die zum siebten mal ausgetragene Veranstaltung wird zunehmend beliebter. Bereits zwei Wochen vor dem Event sind die Rennläufe fast ausgebucht. In vier Klassen werden Mountainbiker aus ganz Deutschland an den Start gehen. Die Trainingsläufe beginnen am Sonntag bereits um 8 Uhr. Showdown mit den Finalläufen wird ab 13.30 Uhr sein. Im Rahmen dieses Downhill-Rennens bietet der MSV in diesem Jahr auch etwas für jugendliche Neueinsteiger. Beim MTB Actionday am Vortag des Downhill-Rennens dürfen sich die Jugendlichen angesprochen fühlen.

Kids und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren können dabei Mountainbike-Sport schnuppern und unter der Betreuung der Abteilungsleiter des Vereins einen tollen Nachmittag auf dem Mountainbike verbringen. Eine Anmeldung unter msv-buehlertann.de ist zwingend notwendig.

Der Zeitplan: Samstag 27. April 14 Uhr Jugend Actionday. Sonntag 28. April 8 bis 11.30 Uhr Training Castle-Downhill: 12.30 Uhr Seeding-Run und Finalläufe; 17.30 Uhr Siegerehrung.