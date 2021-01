Volle Regale, keine Perspektive: Not der Aalener Einzelhändler ist groß

Weinende Kinder, tobende Eltern, stotternde oder fehlende Technik – der Lockdown an Kitas und Grundschulen dauert an. Anders als von Susanne Eisenmann – Landeskultusministerin und Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl – in Aussicht gestellt. Was bedeutet das für Väter und vor allem Mütter, die neben Job und Haushalt ihren Kindern bis auf Weiteres Unterrichtsstoff vermitteln und die Kleinsten bei Laune halten müssen? Können sie der Situation am Ende sogar Positives abgewinnen?