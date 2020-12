Volle Fahrt ins Jahr 2021 im TruckTrial

Ein turbulentes Jahr geht auch für den TruckTrial Sport zu Ende. Völlig zurecht wurden alle Läufe aufgrund der anhaltenden Covid-Pandemie abgesagt. Nach einer langen Durststrecke freute sich der neunfache Europameister, das HS-Schoch-Hardox Team mit seinem Fahrer Marcel Schoch und Beifahrer Johnny Stumpp auf einen Testlauf in Langenaltheim. Zusammen mit dem BFS Trucksport Team wurden vor einigen Wochen auf dem Gelände Sponsoren und Kunden von MAN begrüßt. Der Steinbruch in Langenaltheim war ein ideales Gelände für diesen Testlauf.

Steile Auf- und Abfahrten, Schrägfahrten und verschiedenste Untergründe sorgten dafür, dass bei den Beifahrern Nervenkitzel aufkam. Das Angebot, einmal beim TruckTrial mitzufahren, wurde trotzdem oder gerade deswegen sehr gerne von den Gästen angenommen. Funfact: Dadurch kamen dreimal so viele Kilometer zusammen, als bei einem „normalen" Trial-Wochenende. Selbstverständlich wurden alle Hygienevorschriften eingehalten. Auch das HS-Schoch Team hatte Spaß und gab sprichwörtlich richtig Gas. So viel, dass es die acht neuen Reifen ziemlich schlecht überstanden haben und bis zum nächsten Lauf 2021 definitiv wieder erneuert werden müssen.

Dafür haben Marcel & Co. aber immerhin fünf Monate Zeit. Der erste Lauf 2021 und damit die 32. Ausgabe der Europameisterschaft startet voraussichtlich am 22./23. Mai in Montalieu-Vercieu in Frankreich. Wenn alles nach Plan läuft und Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen, geht es danach nach Mont-Saint-Guibert (5./6. Juni Belgien), Manche Ile-De-France Paris (3./4. Juli Frankreich), Area 39 – Gröningen (31. Juli/1. August Deutschland), Voitsberg – Zangtal (21./22. August Österreich). Das Finale der Meisterschaft findet dann am 4./5. September in Lauchheim-Hülen statt. Damit haben die amtierenden Europameister Heimspiel und hoffen natürlich umso mehr auf ihren Sieg und den damit zehnten Europameistertitel.

Weitere Informationen gibt es unter: www.europatrucktrial.org oder unter www.hs-schoch.de