Volkstrauertag: Nur gemeinsam gelingen Frieden und Freiheit

Von Schwäbische Zeitung

Ein 18-Jähriger hat am Samstag mehrere hochwertige Parfüms aus einem Drogeriemarkt in Warthausen gestohlen. Nach seiner Festnahme randalierte er auf dem Polizeirevier und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Der Bereitschaftsrichter hat einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen erlassen. Nun sitzt er in Haft. Wie die Polizei berichtet, entwendete der Mann mit einer präparierten Tasche am Samstag gegen 15.30 Uhr mehrere hochwertige Parfüms aus einem Drogeriemarkt.