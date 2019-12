Volksmusiker stimmen auf Weihnachten ein

Eine wunderschöne „Klingende Bergweihnacht“ haben am Mittwoch Anita und Alexandra Hofmann, die Feldberger, Robin Leon und Hansy Vogt in der Aalener Stadthalle inszeniert. Die volkstümlichen Stars zeigten sich sehr publikumsnah und entfachten eine große Vorfreude auf Weihnachten.

Hansy Vogt, bekannt vor allem aus dem SWR-Fernsehen und auch als Frau Weber, erwies sich als charmanter Moderator, der mit viel Humor durch den Abend führte. Der erste Programmteil stand ganz im Zeichen des volkstümlichen Schlagers. Der junge Elsäßer Robin Leon ließ mit Titeln wie „So wie ein Wunder“ oder „Stern über Venedig“ und „Die schönsten Augen von Berlin“ die Herzen der Damen schmelzen. Seine beste Freundin ist seit fünfzehn Jahren die Trompete. Dass er diese perfekt beherrscht, demonstrierte Leon bei einem Medley mit unter anderem „Oh mein Papa“.

Die Feldberger sorgen mit „Edeltraud“ für Stimmung

Die vierköpfige Band Feldberger mit ihrem Frontmann Hansy Vogt ist seit 30 Jahren eine feste Größe im Showgeschäft. In Aalen brachten sie mit ihrem Hit „Edeltraud“ gleich Stimmung in den Saal. Es folgte eine Schunkelrunde mit „Dann gehen die Lichter aus“, die „Schwarzwald-Marie“ und „Ohne Musik geht nix“. Mit „La Pastorela“ erinnerte die Band an den unvergesslichen Vico Torriani.

Anita und Alexandra Hofmann zeigten einmal mehr ihr großes musikalisches Können. Die beiden imponierten mit ihren glockenreinen Stimmen, lagen auf einer Wellenlänge mit dem Publikum und leben ihrem eigenen Bekunden zufolge seit 31 Jahren ihren Traum auf der Bühne.

Alexandra sang ihr italienisches Lieblingslied „Sempre, Sempre“ und spielte virtuos auf dem Klavier. Zu hören war auch eine romantische Version von „Ohne dich“ und „Wir sind Hollywood“. Anita demonstrierte ihr großes Können mit dem Alphorn und entlockte dem Instrument die herrlichsten Töne. Bei einem Jodler und mit „Über sieben Brücken musst du gehn“ bewiesen die beiden Künstlerinnen ihr vielfältiges Repertoire.

Nach der Pause wurde es romantisch und weihnachtlich. Die Feldberger inszenierten zusammen mit Anita und Alexandra Hofmann unter anderem den Schneewalzer, es erklang „Es wird scho glei dumpa“ aus Südtirol, Robin Leon entfalte den Zauber französischer Weihnachtslieder und Anita sang mit viel Gefühl ihr Lieblingslied „Ave Maria“. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt war „Amazing Grace“ in einer deutschen Fassung und die Feldberger erinnerten an eine „Weihnacht wie es früher war“. Nicht fehlen durften das fröhliche „Feliz Navidad“ und als Zugabe „Stille Nacht“.