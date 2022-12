Volkshochschulen stärken Ehrenamtliche

Ehrenamtliche in den Vereinen stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen, sei es im Steuerrecht, im Hinblick auf neue gesetzliche Anforderungen oder auch in der Digitalisierung. Gemeinsam mit den Volkshochschulen Aalen, Schwäbisch Gmünd, Oberkochen und Ostalb hat jetzt das Regionalmanagement Kultur des Ostalbkreises ein kostengünstiges Kursangebot für Vereine entwickelt, das Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit unterstützen soll.

„Ich finde es toll, dass es jetzt ein solches Angebot gibt“, sagte Landrat Joachim Bläse am Montag bei der Präsentation des Programms im Landratsamt in Aalen. Die zunehmende Bürokratisierung erschwere den Ehrenamtlichen zusehends die Arbeit. Daneben hätten viele Vereine mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen, da der Spagat zwischen eigenem Beruf, Privatleben und Vereinsarbeit immer größer werde,

Mit dem neuen Angebot wolle man keineswegs zu den Fachverbänden in Konkurrenz treten, sondern die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Vereinen noch mehr unterstützen und motivieren.

Die Regionalmanagerin Kultur, Ines Mangold-Walter, ist im Vorfeld mit allen 42 Bürgermeistern des Ost-albkreises und mit zahlreichen Vereinen in Kontakt getreten und hat so ein Netzwerk geschaffen. Herausgekommen ist ein Kursangebot, das alle brennenden Fragen in der Vereinsarbeit abdeckt. Man wolle die Ehrenamtlichen weiter qualifizieren und hoffe, dass durch die Kurse auch Kontakte unter den Vereinen entstehen, unterstrich Mangold-Walter.

Die insgesamt zwölf Kurse werden von Volkshochschulen organisiert und finden im Zeitraum von Januar bis Mai nächsten Jahres statt. Der Kostenbeitrag für die Teilnehmer beträgt fünf oder zehn Euro.

Silvia Freitag präsentierte die Kurse der VHS Ostalb. Auf dem Programm stehen Themen wie Steuerrecht für Vereine, Digitalisierung im Kulturbereich und insbesondere in der Kunst sowie Transformation und Nachwuchsgewinnung im Verein.

Claudia Hinsen stellte die Kurse der VHS Aalen vor. Dabei geht es um Meetings mit Zoom, einen Einführungskurs in das Designprogramm Canva und um Bildnutzungsrechte.

Die VHS Schwäbisch Gmünd kümmert sich den Ausführungen von Ingrid Hofmann zufolge um die Themen Büroorganisation im Verein und Vereinsarbeit mit Spaß und Erfolg.

Die Kursangebote der VHS Oberkochen reichen nach Auskunft von Thomas Ringhofer von der Herausforderung Website über das Thema „Was einen guten Pressetext ausmacht“ bis hin zu Social Media.

Gesucht werden auch Theaterlotsen für die Theatertage Baden-Württemberg von 19. bis 28. Mai in Aalen. Für Interessenten findet am 18. Februar um 18 Uhr im Kulturbahnhof in Aalen ein Einführungskurs statt.

Alle genannten Kurse werden von profilierten Referenten geleitet. Eine Broschüre, in der die einzelnen Kurse detailliert beschrieben sind, findet sich auf den Websites der beteiligten Volkshochschulen und des Landratsamts.