Volkshochschule Aalen klotzt mit dickem Herbstprogramm

160 Seiten dick mit 653 Kursen, Seminaren und 84 Vorträgen: Ab Montag liegt das neue Herbstprogramm der Volkshochschule Aalen aus. Neben vielem Altbewährten rund um Sprachen, Kreativität, Weiterbildung, Orientierung, Kultur oder Gesundheit gibt’s im neuen Semester wieder einiges Neues und Erstmaliges.

Allein für die Kurse und Seminare werden wieder über 5000 Anmeldungen erwartet, stellte VHS-Leiter Jürgen Wasella fest. Sehr erfreulich sei es auch, dass man in Ostwürttemberg die größte Veranstaltungs- und Dozentendichte im Land vorweisen könne. Und die VHS Aalen biete eine enorme Breite an Themen und Angeboten an. Fachbereichsleiterin Claudia Hinsen etwa stellte gestern das Seminar für Migrantinnen vor. Es geht darum, wie sich Frauen, deren Heimat außerhalb der Bundesrepublik liegt (in Aalen allein 7616), sich mit der neuen Heimatstadt vertraut machen können. Die Kursreihe soll sie ermutigen, sich einzubringen und Teil zu haben am Leben in der Stadt.

An Familien in besonderen Lebenssituationen wie Alleinerziehende oder „Patchwork-Familien“ wendet sich beispielsweise das Programm „Stärke“. Neu sind beispielsweise das Gesundheitsmanagement im Betrieb, Angebote zum Thema Burnout, ernorm ist weiterhin die Nachfrage nach Yoga-Kursen, berichtet Hinsen – es gibt 40 Kurse, die Teilnehmer sind zwischen 18 und 70 Jahre alt und zunehmend auch männlich.

170 Sprachkurse in 18 Sprachen bietet die VHS an, im vergangenen Semester waren es 1215 Teilnehmer, berichtet Fachbereichsleiterin Eva Schumm. Ganz neu und zum ersten Mal gibt es im Herbstsemester einen Sprachkurs in Neuhebräisch. Der Kurs soll den Klang einer ganz anderen Sprache, Geschichten aus dem heiligen Land und eine faszinierende Kultur und eine moderne Sprache erlebbar machen. Weiterhin zum ersten Mal angeboten wird auch der Lehrgang „Malen und Zeichen“, der über vier Semester geht, aber auch einzeln gebucht werden kann. Und im Studium Generale dreht sich diesmal alles um das Semesterthema „Musik“.

Im Fachbereich Beruf und EDV wurden neue Geräte angeschafft. Kurse gibt es unter anderem für „Apple“-Computer oder soziale Netzwerke. Neben den Studienreisen und internationalen Museumsbesuchen liegt das Schwerpunktthema auf dem Iran. Weil sich mittlerweile jeder Vierte online anmeldet, wurde der Internet-Auftritt (www.vhs-aalen.de) verbessert und vereinfacht, erklärt Wasella. Davon, das Programm per „Wochenpost“ an alle Haushalte verteilen zu lassen, sei man abgekommen: „Das hat viel gekostet und kaum mehr Anmeldungen gebracht.“ (lem)