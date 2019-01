Volksbegehren: Breymaier ruft zur Teilnahme auf

Der Startschuss zum Volksbegehren der SPD für gebührenfreie Kitas in Baden-Württemberg ist gefallen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier ruft auch in ihrem Wahlkreis die Menschen zur Unterstützung des Volksbegehrens auf.

„Die SPD steht für das Recht auf den Zugang zu kostenfreier Bildung. Was in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern funktioniert, muss auch für Baden-Württemberg möglich sein“, so Breymaier in einer Pressemitteilung. Unterschriften für das Volksbegehren können unter anderem im Aalener Wahlkreisbüro der Abgeordneten (Silcherstraße 20) oder beim SPD-Regionalgeschäftszentrum (Beim Hecht 1) geleistet oder abgegeben werden (Öffnungszeiten auf www.leni-breymaier.de und www.spd-ostalb.de). Der SPD, so erklärt Breymaier weiter, gehe es vor allem darum, Familien zu entlasten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter voranzutreiben, mehr Bildungsgerechtigkeit und gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen und nicht zuletzt Kinderarmut zu bekämpfen. „Frühkindliche Bildung ist Bildung. Und Bildung ist gebührenfrei“, meint die Abgeordnete. Dafür müsse das Land Prioritäten setzen.