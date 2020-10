Volk rettet Unterkochen einen Punkt

Eigentlich wollte Hannes Schopf gar nicht nach Ischgl reisen. Doch in einer Runde von Bekannten wurde ein Platz frei und seine Frau sprach dem begeisterten Skifahrer zu, diesen doch unbedingt einzunehmen. So kam der 72-Jährige am 7. März dieses Jahres in den Urlaubsort, in Erwartung der schönen Pisten in den Tiroler Alpen. Und wusste nicht, dass er in der Brutstätte des Corona-Virus gelandet war. Fünf Wochen später war Schopf tot. Unter qualvollen Umständen gestorben.