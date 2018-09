voha-tosec ist neues Mitglied der MAPAL Gruppe

Seit 1. September 2018 ist die voha-tosec Werkzeuge GmbH Teil der Mapal Gruppe. Entstanden ist voha-tosec im Jahr 2005 durch die Fusion der beiden Unternehmen voha Vollhartmetallwerkzeuge GmbH und Tosec, Tools, Service & Consulting GmbH. Heute beschäftigt das Unternehmen 25 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund fünf Millionen Euro. Geschäftsführer von voha-tosec sind und bleiben die Gründer der beiden ursprünglichen Unternehmen Carsten Klein und Dieter Scheurer. „Wir verstärken unser Engagement im Werkzeug- und Formenbau“, erläutert Jochen Kress, Geschäftsführender Gesellschafter der Mapal Dr. Kress KG, den Schritt „und so freuen wir uns mit voha-tosec ein Unternehmen in der MAPAL Gruppe zu begrüßen, das umfassende Kompetenzen in diesem Bereich vorzuweisen hat.“ voha-tosec bietet nicht nur Fräswerkzeuge sondern vor allem entsprechende Dienstleistungen und Services im Höchstleistungsbereich. „Wir freuen uns, Teil der international agierenden MAPAL Gruppe zu sein. Durch die weltweite Präsenz und das entsprechende Vertriebsnetz versprechen wir uns ein weiteres Wachstum“, sagt Carsten Klein. Die beiden Geschäftsführer Klein und Scheurer habe die Art und Weise überzeugt, wie MAPAL Unternehmen in die Gruppe integriere und ihnen zu Wachstum verhelfe: „Uns war es wichtig, dass die Kulturen der beiden Unternehmen zusammenpassen.“