Virus legt Software der Onkologie und Strahlentherapie lahm.

- Die Strahlentherapie Ostalb und Onkologie Ostalb ist in der vergangenen Woche von einem Computervirus vorübergehend außer Betrieb gesetzt worden. Das Virus hat Daten verschlüsselt und somit unbrauchbar gemacht. Patienten seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen und Patientendaten seien zu keiner Zeit nach außen gelangt, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit.

Der Virus habe jedoch die Software der Terminvergabe destabilisiert, so dass alle Patientinnen und Patienten, die sich noch nicht in laufender Behandlung befinden, gebeten werden, sich mit der Strahlentherapie Ostalb beziehungsweise der Onkologie Ostalb in Verbindung zu setzen. So können die bereits vergebenen Termine wieder korrekt in das System eingepflegt werden.