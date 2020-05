Virtueller Infoabend für Studieninteressierte

Die Hochschule Aalen bietet am Dienstag, 12. Mai, einen virtuellen Informationsabend für Schüler an, die Interesse an einem Studium haben. Neben der Zentralen Studienberatung beantworten auch Studierende ab 18.30 Uhr alle Fragen rund ums Studium. So sollen sich Interessierte ein Bild davon zu machen, was sie in einem Studium erwartet und sich aktiv mit aktuellen Studenten auszutauschen. Der Link, um sich in die Veranstaltung einzuwählen, ist unter www.hs-aalen.de/studienberatung abrufbar.

Wer wissen möchte, wie es im Studium genau abläuft, welche Inhalte einen erwarten und was die Hochschule über die Vorlesungen hinaus noch zu bieten hat, kann sich auch außerhalb des virtuellen Infoabends direkt an die Studenten wenden. Die sogenannten Studienscouts stehen momentan für Gespräche per Telefon, E-Mail oder Video-Chat zur Verfügung. Interessierte können sich dazu einfach auf der Webseite www.hsaalen.de/studienscouts eintragen und bekommen dann einen Studenten vermittelt, der mit ihnen Kontakt aufnimmt.