Virtuelle Hilfe beim Online-Shopping

Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse richtig deuten, Technologie-Trends erkennen, Innovationen und Produkte von morgen erfolgreich verkaufen – mit diesen Themen hat sich ein interdisziplinäres Team unter der Federführung des Studienbereichs Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Hochschule Aalen insbesondere in Bezug auf den Online-Handel intensiv beschäftigt. Die Ergebnisse einer Studie zum Einsatz von der Technologie Argumented Reality im Online-Shopping zeigen, dass sowohl die Kunden als auch der Handel davon enorm profitieren können.

Der Online-Handel boomt: Nach Angaben des Handelsverbands Deutschlands (HDE) hat sich der Umsatz im deutschen Online-Handel zwischen 2010 und 2019 fast verdreifacht. Tendenz weiter steigend. Ein aktueller Beschleuniger dieses Trends ist die Corona-Krise, in der die Online-Umsätze rekordverdächtig nach oben gingen. Ein möglicher Treiber für zukünftig noch größeres Wachstum im Online-Handel kann die Technologie Augmented Reality (AR) sein.

AR ermöglicht es, die reale Umgebung des Menschen um virtuelle Inhalte zu ergänzen und stellt damit im Online-Handel eine neue Möglichkeit der Produktpräsentation dar. Produkte vor dem Kauf auszuprobieren, war bis vor einigen Jahren ausschließlich dem stationären Handel vorbehalten. Mit AR sind virtuelle Anproben von Brillen, Make-up und Kleidungsstücken oder das Aufstellen eines neuen Möbelstücks in den eigenen vier Wänden auch online möglich. Einige Unternehmen wie Amazon, Mister Spex und Ikea nutzen die Technologie bereits in ihren Online-Shops. Aus diesem Grund stellt sich mit der Verbreitung der AR-Technologie im Online-Handel für Unternehmen und Marktforschende die Frage, wie Konsumenten auf AR reagieren und ob der Einsatz von AR in Online-Shops das Kaufverhalten positiv beeinflusst.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass die Anreicherung und virtuelle Produktpräsentationen im Online-Handel sowohl auf die Emotionen während der Nutzung von AR als auch auf die wahrgenommene Informationsmenge sowie auf das Kaufverhalten einen positiven Einfluss haben. Nach den Erkenntnissen der Studie der Hochschule Aalen stellt der Einsatz von Augmented Reality in Online-Shops zudem eine wirksame Unterstützung für Konsumenten bei Kaufentscheidungen dar. Die Forschungsergebnisse zeigen auch, dass AR eine nützliche Technologie ist, um Konsumenten eine zusätzliche Aufnahme von produktbezogenen Informationen zu ermöglichen.

Das interdiziplinäre Forschendenteam der Hochschule Aalen unter Leitung von Professor Ralf-Christian Härting und den Autoren Jan Schmidt (Hochschule Aalen) und Christopher Reichstein (Duale Hochschule Heidenheim) geht außerdem davon aus, dass durch die unterstützende Wirkung von AR bei der Entscheidungsfindung das Risiko von Fehlkäufen und den damit verbundenen Rücksendungen reduziert werden kann. Dies führt wiederum zu Kosteneinsparungen auf Seiten der Online-Händler. „Mit immer leistungsstärkeren Endgeräten und innovativen Weiterentwicklungen der AR-Technologie wird eine noch realistischere AR-Darstellung von Produkten in Online-Shopsystemen möglich sein. Kunden werden die Angebote intensiver wahrnehmen, sodass der Online-Einkauf vermehrt zu einem ansprechenden Erlebnis wird“, lautet eine Zukunftsperspektive von Härting.