Virngrundrecken verlieren in Emmendingen

Das 16. Rundenspiel stand für den TSV Ellwangen in der Volleyball-Regionalliga in Emmendingen (BEG United) auf dem Programm. Mit zwei Autos und einem Bus fuhren die Jungs ins 3,5 Stunden entfernte Emmendingen. Mit dem sicheren Klassenerhalt im Rücken wollten die Ellwanger Herren 1 befreit aufspielen und den zweitplatzierten BEGlern einen heißen Fight bieten. Die Virngrundrecken unterlagen an diesem Samstag mit 1:3 (21:25, 20:25, 25:16, 15:25).

Der erste Satz gestaltete sich zunächst sehr offen. Bis sich ab Mitte dieses immer mehr Eigenfehler der Ellwanger einschlichen und sich die BEG mit sechs Punkten absetzten. Den Satz entschieden die Emmendinger mit 25:21 für sich. Durch eine grandiose Feldabwehr der Gastgeber im zweiten Satz, gelang es den Herren nicht, die Angriffe erfolgreich im gegnerischen Feld unterzubringen. Wodurch die BEG dauerhaft mit drei bis vier Punkten vorne lag und dies bis zum Satzende durchzog. Auch dieser Satz ging daher mit 25:20 an das Heim-Team.

Damit wollte man sich nicht zufrieden geben und mit einem 3:0 die lange Heimfahrt bestreiten. Daher setzten die Ellwanger Herren im dritten Satz auf druckvolle Aufschläge und mutige Angriffe. Was schlussendlich zum Erfolgsrezept diese Satzes wurde und somit mit 16:25 gewonnen werden konnte.

Dieser Schwung wurde nicht in Satz vier mitgenommen, weshalb die Emmendinger ihr Spiel wieder aufziehen konnten und somit den Sack zumachten. An diesem Abend wurde die hervorragende Arbeit als Libero von Janos Schaller in Form des MVP Titels gewürdigt. Nach dem Spiel verbrachte man den Abend bei Pizza und Bier mit den Gastgebern in der Halle.