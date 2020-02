Virngrundrecken unterliegen mit Trostpunkt

Die Oberligavolleyballer des TSV Ellwangen unterlagen beim Tabellendritten TSV Eningen im Tie-Break mit 2:3 (16:25, 28:26, 23:25, 25:22, 12:15). Trotz furiosem Spielverlauf sichern sie den zweiten Platz.

Mit gemischten Gefühlen reisten die Ellwanger nach Eningen. Als unbequemes Heimteam sind die Hausherren bekannt. Mit ungewöhnlicher Technik und kuriosen Laufwegen sind diese unbequem zu bespielen, was den Ellwangern noch zu Beginn Probleme bereitete. Den ersten Satz fuhr das Heimteam mit 25:16 souverän nach Hause. Ein langer Abend zeichnete sich Mitte des zweiten Satzes ab, als das Team um Trainer Jürgen Schwenk in die Partie fanden und nun mithalten konnten. Das bemerkte auch Jonathan Schopp, Trainer der Eninger, beim Spielstand von 12:10 für Ellwangen und machte Theater an der Seitenlinie. Für diese Aktion zeigte der Schiedsrichter die Rote Karte.

Ein knapper Satz, den sich die Ellwanger mit 28:26 sicherten. Im weiteren Spielverlauf wechselten sich Licht und Schatten auf beiden Seiten regelmäßig ab, sodass im dritten Satz Eningen die Nase vorn hatte (23:25) und den vierten sich die Virngrundrecken (25:22) erkämpften. Ellwanger Nachwuchsspieler David Lohner kam in dieser Spielphase seine ersten Einsatzzeiten in der Oberliga und zahlte das vom Trainer ausgesprochene Vertrauen direkt nach Einwechslung mit einer Aufschlagsserie zurück. Der Tie-Break war sinnbildlich für den Abend der Ellwanger. Zu lange brauchte man, um auf Betriebstemperatur zu kommen und richtig ins Spiel zu finden. Summa summarum steht eine weiter Auswärtsniederlage zu Buche, die jedoch mit dem Trostpunkt verschmerzt werden kann. Als bester Spieler auf Ellwanger Seite wurde Christian Kopp gewählt, der an diesem Tag den Ellwanger Stabilität in einem ungewohnten Spiel verlieh. Tagsdrauf leistet sich Tabellenführer SV Fellbach einen weiteren Patzer gegen die TSG Tübingen, was für die Virngrundrecken bedeutet bis auf zwei Punkte an die Spitze heranzurücken.