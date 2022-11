Virngrundrecken haben keine Chance gegen den Spitzenreiter

Am vergangenen Sonntag sind die Volleyballer des TSV Ellwangen beim aktuellen Regionalliga-Tabellenführer TG Schwenningen angetreten. Am Ende eines hochklassigen Spiels mussten sich die Gäste jedoch mit 0:3 geschlagen geben.

Nachdem es in der Partie zuvor beim Oberliga-Aufsteiger VfB Ulm eine empfindliche Niederlage gab, waren die Ellwanger Volleyballer hoch motiviert gegen die TG Schwenningen wieder ihr eigentliches Leistungsvermögen zeigen zu können. Dass dies kein leichtes Unterfangen werden würde, war auf Seiten der Ellwanger jedem bewusst, gastierte man schließlich beim Tabellenführer, der in dieser Spielrunde bislang nur einmal als Verlierer vom Feld ging. Gleichzeitig bot diese Konstellation jedoch die Chance, als Außenseiter ohne Druck aufspielen zu können.

Personell konnte Trainer Martin Pfitzer nahezu aus dem Vollen schöpfen und seine Starting Six fand nach den ersten gespielten Punkten auch Stück für Stück immer besser in die Partie. Bis zur Mitte des Satzes konnten die Ellwanger den Hausherren Paroli bieten, ehe sich die Effektivität im Angriff der TG durchsetzte und die sich so Durchgang eins mit 25:17 Punkten sicherten. Mit ähnlichen Vorteilen auf Seiten der Schwenninger gestaltete sich auch der Beginn des zweiten Satzes. Hiervon ließen sich die Ellwanger Volleyballer jedoch nicht entmutigen und wurden ihrerseits in Block und Angriff aggressiver, sodass sie bis auf einen Punkt gegen Satzmitte herankamen. Leichte Fehler und Unkonzentriertheiten im Spielaufbau auf Seiten der Gäste erlaubten es der TG den Durchgang am Ende dennoch mit 25:17 für sich zu entscheiden.

„Nochmal alles herausholen und versuchen, was noch möglich ist“, war die Ansage von Coach Pfitzer vor Beginn des dritten Abschnitts an seine Spieler. Ähnlich couragiert wie die Sätze zuvor, gelang es den Ellwangern zu Beginn am Tabellenführer dranzubleiben. Mit fortwährender Spieldauer kam die TG allerdings in einen Spielfluss, dem die Gäste aus dem Virngrund an diesem Tag nicht mehr ausreichend entgegenzusetzen hatten. Eine Aufschlagserie stellte die Weichen klar auf Sieg, den die Hausherren letztendlich einen Punkt später auch einfuhren. Zwar mussten sich die Ellwanger Volleyballer an diesem Tag mit 0:3 geschlagen geben, zeigten sich jedoch gegenüber der Vorwoche stark verbessert. Diese Steigerung ist auch notwendig, möchten sie in der kommenden Partie gegen den Tabellenzweiten TG Bad Waldsee punkten. Spielbeginn am 12. November in der Rundsporthalle ist um 19 Uhr.