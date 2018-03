Virngrund-Ladies liefern

Sie sind gefordert gewesen, denn der SV Horgenzell hatte vorgelegt und die Volleyballerinnen des TSV Ellwangen lieferten und gewannen ihr Heimspiel gegen den SV Fellbach mit 3:1.

Konzentriert und gut vorbereitet starteten die Virngrundladies ins Spiel. Zwar etwas verhalten aber mit wenig Eigenfehlern konnte durch den TSV Ellwangen eine kleine vier Punkte Führung erspielt werden. Dieser Vorsprung konnte durch eine gute Block-Abwehrleistung und weiterhin sehr wenigen Eigenfehlern noch ausgebaut werden. Dies führte zum Satzgewinn mit dem Endstand von 25:17. Der zweite Satz war von Beginn an sehr umkämpft. Bis zum Spielstand von 17:18 konnten die kleinen Führungen von Fellbach immer wieder von den Virngrund-Ladies aufgeholt werden. Durch leichte Unkonzentriertheit in der Annahme und einem gut platzierten gegnerischen Block, der sich in diesem Moment auf die eigenen Angriffe eingestellt hatte, konnte sich der SV Fellbach den zweiten Satz sichern.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Virngrund-Ladies an die Leistung im ersten Satz anknüpfen. Die eigenen Angriffe wurden in direkte Punkte umgewandelt. Zusätzlich konnten die Bälle aus den gegnerischen Angriffen weitestgehend abgewehrt werden, sodass der SV mindestens zwei Anläufe brauchte um eigene Punkte erspielen zu können. So gelang es dem TSV sich den dritten Satz mit 25:22 zu sichern. Satz vier sollte ein echter Volleyball-Krimi werden.

Enges Duell

Keine der beiden Mannschaften konnte sich auch nur eine zwei Punkte Führung bis zum Spielstand von 15:16 herausspielen. Durch die eigene Bank und das lautstarke Publikum angepeitscht, konnten sich die Damen des TSV vom Gegner absetzen. Durch mehr Risiko im eigenen Aufschlag, aufopferungsvollen Abwehraktionen und mit viel Kampf mobilisierten die Ellwanger alle noch vorhandenen Reserven und gewannen diesen Satz mit 25:23. Dies bedeutete den 3:1 -Sieg für den TSV. In der Tabelle konnte der eigene Punktestand auf 21 ausgebaut werden. Da die Damen der DJK Schwäbisch Gmünd II ihr eigenes Spiel verloren haben, stehen durch den Sieg der Virngrund-Ladies die beiden sicheren Abstiegskandidaten fest. Somit kann der TSV nicht mehr direkt absteigen. Alles weitere wird in den kommenden Partien ausgespielt. Im direkten Duell gegen den SV Horgenzell am kommenden Wochenende wird vielleicht ein vorläufiges Endspiel um den Klassenerhalt geboten.