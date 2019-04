Virngrund Elks verabschieden sich vom Sand

Von Schwäbische Zeitung

Auf der B 31 zwischen Hagnau und Immenstaad hat sich am Dienstagmittag gegen 15.20 Uhr ein Unfall an der Abzweigung Kippenhausen ereignet. Nach erster Meldung der Polizei sind drei Fahrzeuge beteiligt. Die Bundesstraße ist in dem Bereich voll gesperrt, eine Umleitung wird momentan eingerichtet. Von Friedrichshafen her kommend wird in Immenstaad auf die L 207 abgeleitet, von Überlingen kommend wird empfohlen über die K 7746 bzw B 33 die Unfallstelle zu umgehen.