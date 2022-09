Virgrundrecken: Neue Saison, gleiches Ziel

Einer wird fehlen beim Auftakt der Volleyballer, Julius Gaugler. Der weilt noch im Urlaub, wenn die Mannschaft von Trainer Martin Pfitzer in die neue Regionalliga-Saison startet. „Die Vorfreude ist groß und jetzt wird es Zeit, dass es endlich losgeht“, sagt der Ellwanger Coach. Ähnlich sehen es auch seine Jungs.

TSV später dran

Mit einer Woche Verspätung geht es für die Volleyballer des TSV wieder um Punkte. „Eigentlich hat die Saison schon vergangene Woche begonnen“, stellt Pfitzer klar. Ellwangen allerdings hatte nicht genügend Spieler und so wurde gemeinsam mit dem Gegner eine Spielverlegung vorgenommen. An diesem Wochenende ist die Personaldecke deutlich dicker. Einzig, der erwähnte Gaugler wird in der Rundsporthalle (19 Uhr) an diesem Samstag fehlen.

Drei Stammkräfte brechen weg

Ganz verzichten muss Pfitzer in dieser Runde auf drei Stammkräfte: Lorenz Liss (Stipendium in den USA), Tobias van der Jagt (Auslandsjahr in Lissabon) und Janis Hirschmiller (wechselt zum Basketball). Damit sinkt die Anzahl der Spieler im Kader des TSV aus Ellwangen um eine Person. Denn die Mannschaft aus dem Virngrund hat lediglich zwei Neuzugänge verpflichten können. Luke Schweizer (Geißelhardt) und Elias Krämer (von den Herren III des TSV Ellwangen) werden in der kommenden Saison das Trikot des TSV in der Regionalliga tragen. „Ich gehe davon aus, dass wir trotzdem eine schlagkräftige Truppe haben werden“, versprüht der Trainer Optimismus. Die Zielsetzung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert: „Für uns geht es nur gegen den Abstieg.“ Sprich: Klassenerhalt. Den haben die Volleyballer der SG MADS Ostalb im vergangenen Jahr bekanntlich verpasst. „Ich bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr wieder ein Derby in der Regionalliga spielen können“, schickt Pfitzer aufmunternde Worte in Richtung der Volleyballer um Trainer Frieder Henne. Damit das Unterfangen gelingt, müssen aber auch die Ellwanger wieder liefern.

Ellwangen kann eigentlich nicht mehr überraschen

„Wir haben in der vergangenen Saison eine überragende Saison gespielt“, blickt der Coach noch einmal zurück: „Wer hätte gedacht, dass wir im Februar schon durch sind?“ Vermutlich vor der Runde keiner. Überraschen, das können die Ellwanger Volleyballer seit einigen Jahren bekanntlich ziemlich gut. „Uns wird keine Mannschaft in der Liga mehr unterschätzen“, stellt Pfitzer klar. Es werde also in der Runde nicht leichter für seine Mannschaft. Sindelfingen, BEG United, Heidelberg und der Drittligaabsteiger aus Konstanz sind die Favoriten für den Ellwanger Trainer auf die Meisterschaft und damit die vorderen Plätze. Im Dunstkreis der Ellwanger erwartet Pfitzer dagegen Schwenningen, Ulm und Freiberg II. „Das sind die Mannschaften, gegen die wir punkten müssen.“ An diesem Samstag wartet mit der BEG United kein Spiel auf die Ellwanger, „das man gewinnen muss.“ Das erste Saisonspiel hat der Gegner am vergangenen Wochenende mit 1:3 gegen Konstanz verloren. Pfitzer setzt ganz klar auf die besondere Heimatmosphäre in der Rundsporthalle: „Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.“