Vincent Klink kocht ein heißes Süppchen

Die Reihe „wortgewaltig 2020“ dauer bis zum 29. April und umfasst insgesamt zwölf Veranstaltungen. Weiter geht’s am Dienstag, 3. März, um 17 Uhr beim Literaturtreff in die Stadtbibliothek, am Mittwoch, 4. März, um 20 Uhr im Kino am Kocher mit dem Film „Die Geträumten“, am Freitag, 6. März, um 20 Uhr in der Stadthalle mit Konstantin Wecker und am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr in der Stadtkirche mit einer Lesung mit Musik und dem Titel „Bachs Welt“. Infos: www.aalen.de oder www.aalen-tourismus.de