Vincent Klink beschäftigt sich mit aufmüpfigen Schwaben

Den Koch und Autor Vincent Klink verbindet viel mit Aalens berühmtestem Sohn, Christian Friedrich Daniel Schubart. Am Sonntag, 1. März, ist Vincent Klink in der Stadthalle zu Gast. Um 17 Uhr unterhält er das Publikum mit Betrachtungen zum „Widerspruchsgeist der Schwaben“ und macht damit den Auftakt zur Veranstaltungsreihe „wortgewaltig“, die Christian Friedrich Daniel Schubart gewidmet ist.

Was verbindet Klink und Schubart? Auch Klink ist Schriftsteller, Autor und Musiker. Auch Klink ist ein charismatischer Redner, der seine Zuhörer auf höchstem Niveau sehr gut zu unterhalten weiß. Dazu ist Vincent Klink Gourmet und Koch, der seine ostwürttembergischen Wurzeln nicht verleugnet und die Verbundenheit zur Region lebt.

Am Sonntag, 1. März, ist Vincent Klink in der Stadthalle zu Gast. Um 17 Uhr unterhält er das Publikum mit Betrachtungen zum „Widerspruchsgeist der Schwaben“. Klink macht den Auftakt in der Reihe „wortgewaltig“. Daher wird er einen besonderen Schwerpunkt auf C. F. D. Schubart legen und einen Bogen in die Gegenwart schlagen. Dürfen wir heute doch frei und ohne Folgen unsere Meinung sagen? Wir verdanken die Segnungen der Demokratie der Energie und dem Widerstand, den unsere Vorfahren der Willkür der Könige, um nicht zu sagen den Diktatoren entgegenstellten.

Von Schiller bis Elser

Den Schwaben kommt dabei eine besondere Rolle zu. Vincent Klinks Betrachtungen reichen von Jerg Ratgeb über Friedrich Schiller bis zu Georg Elser. Schubart aber ist Klinks persönlicher Held. Nach gelungener Flucht durch Hinterhalt eingefangen, erlitt Schubart auf dem Hohenasperg eine grauenvolle Zeit.

Mit diesen Beispielen ruft Klink zu mehr Dankbarkeit gegenüber dem heutigen Vollkasko-Wohlstand auf: „Wir leben in Freiheit, in einer der besten aller Welten, auch durch den Widerstandswillen der Schwaben. Wer es so weit gebracht hat, kommt allerdings um Zukunftsängste nur schwer herum.“

Und natürlich geht es bei dem schwäbischen Multitalent Klink von der Stuttgarter Wielandshöhe immer auch um die gute Küche. Denn Hungersnöten und mageren Jahren verdanken wir die unglaubliche Kreativität der schwäbischen Küche.