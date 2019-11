Viktor Schill und Stefan Spiller geehrt

Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Ebnat sind Viktor Schill und Stefan Spiller für ihre 15-jährige kommunalpolitische Tätigkeit mit der Ehrenplakette in Bronze der Stadt Aalen geehrt worden. Beide sind seit 2004 Mitglied im Ortschaftsrat. Ortsvorsteher Manfred Traub bezeichnete Schill als einen Mann des Ausgleiches und als einen kompetenten Vertreter von Affalterwang und der Landwirtschaft im Gremium. Spiller bringe ein hohes Maß an Wissen und Kreativiät in den Ortschaftsrat mit ein. Unser Bild zeigt (von links) Viktor Schill, Ortsvorsteher Manfred Traub und Stefan Spiller.