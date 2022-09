Vierwegzeiger: L1080 ist jetzt ausgebaut

Am Freitag konnte die Sperrung der Landesstraße 1080 zwischen der K3289 (Abzweig nach Simmisweiler beim Vierwegzeiger) und Waldhausen planmäßig und rechtzeitig vor dem Schulstart wieder aufgehoben werden. Das teilt das Landratsamt mit. In die Sanierung des knapp 2,5 Kilometer langen Landesstraßenabschnitts hat das Land Baden-Württemberg während der achtwöchigen Bauzeit insgesamt 850 000 Euro investiert.

Die Fahrbahn wurde in den bislang noch nicht ausgebauten Abschnitten auf einer Länge von zusammen 1450 Metern auf ein einheitliches Maß von sechs Meter Breite gebracht. Die L1080 wurde dort mit einer Asphalttragschicht verstärkt und darauf eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Damit ist jetzt durchgängig ein Begegnungsverkehr von Lastwagen und Bussen gefahrlos möglich. In den bereits früher ausgebauten Bereichen wurde lediglich die Deckschicht erneuert. Die Busbuchten in Brastelburg und Geiselwang erhielten zur Verbesserung der Barrierefreiheit sogenannte Kasseler Sonderborde. Auf etwa 200 Metern wurden neue Entwässerungsrohre verlegt und eine Bordrinne eingebaut. Rund 1300 Meter neue Schutzplanken sollen die Verkehrssicherheit erhöhen.