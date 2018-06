Vierter, trotz Niederlage

Im letzten Spiel der Fußball-Landesliga hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach beim TSV Blaustein mit 1:3 verloren. Da der SV Ebersbach/Fils bei N.A.F.I. Stuttgart 2:0 gewann, beendete die Elf des Trainerteams um Benjamin Bilger und Mischa Welm die Saison auf dem vierten Tabellenplatz.

Das Team aus der Weststadt Aalens wollte in Blaustein einen Dreier einfahren, um die Saison sicher auf Rang vier zu beenden. Der TSV Blaustein begann jedoch stark. In der elften Minute erzielte Marius Veith dann bereits das 1:0 für die Gastgeber. Es dauerte nicht lange, bis sich die TSG von diesem Gegentreffer erholte.

Ganzenmüller besorgt den Ausgleich

Marco Ganzenmüller schaffte in der 23. Minute den 1:1-Ausgleich. In der Folgezeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Vor dem Seitenwechsel passierte allerdings nichts mehr. Auch in Durchgang zwei benötigte Blaustein elf Minuten, um ein Tor zu schießen. Markus Breunig war es, der in der 56. Minute auf 2:1 erhöhte. Bilger reagierte. Mit Julian Köhnlein und Timo Frank brachte er zwei neue Offensivkräfte auf das Feld. Beide fügten sich nahtlos ins Spiel ein. Die TSG drückte auf den Ausgleich. Blaustein verteidigte geschickt.

Hofherrnweiler hatte zwar Chancen, ein weiterer Treffer sollte nicht fallen. Kurz vor dem Abpfiff war es Michael Passer, der seinem TSV mit dem dritten Tor den Sieg sicherte. Blaustein rückte dadurch auf den siebten Platz vor. Die TSG beendete die Saison auf einem starken vierten Platz und erfüllt dadurch die Erwartungen der Verantwortlichen mehr als gefordert. Nun geht es für die Jungs aus der Weststadt in die Sommerpause ehe es am 7. Juli wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison losgeht.