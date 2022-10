Vierter Sieg in Serie angepeilt

Fußball-Verbandsligist Essingen möchte beim Aufsteiger in Nagold den vierten Sieg in Serie einfahren. Nach dem Auswärtssieg in Tübingen steht für die Mannschaft von Trainer Simon Köpf damit die nächste Auswärtsfahrt an

Mit der Leistung der Vorwoche in Tübingen zeigte sich Köpf auch einige Tage nach dem Spiel hochzufrieden.

Vor allem in der Phase vor der Halbzeit habe man „überragenden Fußball“ gezeigt, und die Weichen bereits vor dem Seitenwechsel auf Sieg gestellt. Der kommende Gegner aus Nagold steht zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz mit bislang lediglich zehn Punkten, allerdings konnte der Aufsteiger neun seiner zehn Punkte in den letzten vier Partien einfahren.

Gegen Rutesheim, in Hofherrnweiler und gegen Tübingen holte der VfL Nagold die maximale Punktausbeute, ehe die gute Serie am vergangenen Wochenende krachend zu Ende ging. Mit einer 0:5-Packung musste die Mannschaft von Armin Redzepagic die Heimreise aus Dorfmerkingen antreten.

Trotzdem erwartet Köpf eine Mannschaft, die alles daransetzen werde, das Dorfmerkingenspiel vergessen zu machen und an die guten Wochen vorher anzuknüpfen. Taktisch erwartet er einen Gegner der zunächst darauf bedacht sein wird, defensiv stabil und kompakt zu stehen und eher punktuell über Konter versuchen wird zu Torchancen zu kommen. Zusätzlich zu den langzeitverletzten Janik Wiedmann, Tim Ruth, und Atmir Krasniqi werden Fabian Leidenbach nach einem Schlag auf das Knie und Besnik Koci mit Adduktorenbeschwerden ausfallen. „Das uns nochmal zwei Spieler für die Außenbahnen wegfallen tut natürlich weh, aber wir werden wieder eine super Mannschaft auf den Platz bringen und alles daran setzen unsere Serie auszubauen“, äußerte sich Köpf zur personellen Situation.

Anpfiff der Partie in Nagold ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr.