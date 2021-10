Viertelfinale beim Primus: „Duell auf Augenhöhe“

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat gar keine Zeit, sich lange über die erste Heimniederlage der Saison zu ärgern, denn bereits an diesem Mittwoch (19 Uhr) steht das Viertelfinale im WFV-Pokal an. Die Saison dabei ganz ausblenden aber kann man doch nicht, denn die Mannschaft von Stephan Baierl tritt beim Ligarivalen und aktuell Tabellenersten FSV Hollenbach an. „Es treffen zwei Titelanwärter der Verbandsliga im Pokal aufeinander. Es wird folglich ein Duell auf Augenhöhe, in dem am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden“, blickt Baierl voraus.

In fünf Heimspielen, genauer gesagt satte 525 Minuten war der TSV in dieser Saison im heimischen Schönbrunnenstadion ohne Gegentor geblieben – am vergangenen Samstag dann schepperte es gleich dreimal (nun sind es zehn Gegentore insgesamt), zu Buche stand schließlich eine nicht unverdiente 0:3-Pleite gegen den SSV Ehingen-Süd. „Das ist der Vorteil im Fußball, vor allem in einer Englischen Woche, dass du alles relativ schnell wieder gut machen kannst. Am Montag habe ich den Jungs noch einmal den Kopf gewaschen, ihnen das Fehlverhalten, was sie an den Tag gelegt haben, aufgezeigt. Im Pokal kann das Team dann gleich wieder zeigen, zu was es tatsächlich im Stande ist“, sagt Baierl. Der kommende Gegner beeindruckt mit einer noch sattelfesteren Defensive, Hollenbach hat erst fünf Gegentreffer hinnehmen müssen. Ein 2:0-Erfolg beim SV Leingarten, ein 3:0 beim TSV Obersontheim, ein mühevoller 3:1-Erfolg nach Verlängerung beim SV Kaisersbach sowie ein 2:0-Sieg gegen den Oberligisten FV Ravensburg – so sah der bisherige Weg der Hollenbacher im Pokal aus. Essingen setzte sich bei den beiden Landesligisten TV Echterdingen (2:0) und TSV Weilimdorf (4:1) durch und besiegte dann die Oberligisten TSG Backnang (1:0) und Sportfreunde Dorfmerkingen (2:0).

Baierl verlange von seiner Mannschaft, dass sie beim FSV zeigt, dass das 0:3 gegen Ehingen ein Ausrutscher gewesen ist. „Wir müssen wieder dahin kommen, was wir spielen können. Hollenbach wird aber natürlich schwierig, dort spielen wir auf dem Kunstrasen gegen eine kampfstarke Mannschaft“, so Baierl, der noch einen Querbezug zu Ehingen herstellte: „Ich hoffe, dass es uns am Mittwoch so geht wie Ehingen gegen uns: dass wir mit der Wut im Bauch ein gutes Spiel machen und im Pokal eine Runde weiterkommen – das ist unser Anspruch.“ Um den Querbezug zu verstehen: Ehingen hatte vor seinem Sieg beim TSV zweimal in Serie verloren.

Mit Bastian Joas und Kapitän Tim-Ulrich Ruth, beide waren am vergangenen Samstag privat verhindert, stehen Baierl wieder zwei Optionen mehr zur Verfügung. Angeschlagene gebe es aktuell keine, zumindest habe Baierl noch nichts Entsprechendes von seinen Spielern vernommen. „Es wird ein richtig enges und schwieriges Spiel. Aber wir möchten eine Runde weiterkommen – und am Ende musst du da gegen jedes Team versuchen zu bestehen“, so Essingens Übungsleiter.