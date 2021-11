Vierte Welle: Zwar kein Impfzentrum, aber verstärkt mit eigenen Mobilen Impfteams (MIT) unterwegs

Alle weitere Einsatzorte der Mobilen Impfteams sind bei uns sowohl an dieser Stelle als auch im Print veröffentlicht.

Ab dem Freitag, 12. November 2021 startet das Mobile Impfteam, das das Land auf Initiative des Ostalbkreises zusätzlich zur Verfügung gestellt hat. Das Team ist am 12. und 13. November von 10 bis 17 Uhr im Aalener Rathaus. Geimpft wird ohne Terminanmeldung.

Unterstützung durch Ostalbklinikum und Hilfsorganisationen

„Zur Vorbereitung der Pop-up-Impfungen können wir auf die Infrastruktur des Ostalb-Klinikums Aalen zurückgreifen. Dankenswerterweise haben sich auch wieder die Hilfsorganisationen im Kreis bereit erklärt, uns personell zu unterstützen“, informiert Landrat Joachim Bläse. Es sei wichtig, jetzt die Impfkampagne voranzubringen, so der Landrat weiter. Deshalb werde das Impfteam des Ostalbkreises sich mit dem Diakoneo Schwäbisch Hall sowie den Kommunen und Ärzten, die gemeinsame Vor-Ort-Aktionen machen, koordinieren. „Unsere Impfkonzeption umfasst den Verbund MIT Diak - MIT Ostalbkreis - Pop-up-Aktionen der niedergelassenen Ärzte/Hilfsorganisationen und sieht vor, möglichst flächendeckend niedrigschwellige Impfangebote zu machen. Wir sehen angesichts der vierten Coronawelle die Notwendigkeit, dass sich eine größere Zahl an noch Ungeimpften immunisieren lässt – und wir wollen auch die niedergelassenen Ärzte bei den Erst- und Zweitimpfungen und vor allem den Auffrischungsimpfungen ergänzen“, so Bläse.

Landrat Joachim Bläse rät zum Boostern

Der Landrat macht darauf aufmerksam, dass in Baden-Württemberg nicht nur die über 70-Jährigen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger sechs Monate nach ihrer vollständigen Impfung eine Auffrischungsimpfung erhalten können. Vor allem den über 60-Jährigen legt der Ostalb-Landrat dies besonders ans Herz. Eine Infektion mit dem Coronavirus lässt sich zwar durch die Impfung nicht völlig verhindern, wohl aber verhindert die Impfung in aller Regel schwere Verläufe, die eine Einweisung ins Krankenhaus oder gar eine Intensivbehandlung mit Beatmung erfordern und teils tödlich enden. Bläse ließ es sich auch nicht nehmen, lobende Worte für Aalens OB Frederick Brütting zu finden: „Ich bin so froh und dankbar, dass er und die Stadt Aalen mit dazu beitragen, dass wir mit dem Impfen vorankommen und nicht auf andere warten beziehungsweise erst irgendwelche Zuständigkeiten erfragen.“