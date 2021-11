Vierte Welle, Absonderungsregelungen, 2G oder 3G? – Was jetzt im Ostalbkreis gilt

Wie bereits berichtet hat das Land Baden-Württemberg seine Strategie beim Fall- und Kontaktpersonenmanagement geändert. Gesundheitsämter rufen deshalb positiv auf Corona Getestete und etwaige Kontaktpersonen nicht mehr routinemäßig an und informieren auch nicht mehr per E-Mail über Absonderungspflichten und -fristen.

Neue Regelungen und Abläufe: Aufgrund der hohen Zahl an Nachfragen bei der Hotline des Gesundheitsamts Ostalbkreis und vor Ort in den Gemeindeverwaltungen informiert das Landratsamt nochmals über Details:

Was muss ich aktuell tun, wenn ich positiv getestet bin?

Sogenannte Indexpersonen, also positiv auf das Coronavirus Getestete, und ihre nicht vollständig geimpften oder genesenen Haushaltangehörigen müssen sich gemäß der jeweils geltenden Corona-Verordnung Absonderung Baden-Württemberg selbstständig und eigenverantwortlich in Absonderung begeben, sobald ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test positiv ausfällt.

Wer kontrolliert die korrekte Verfahrensweise?

2. Das Gesundheitsamt gibt die Daten der positiv getesteten Person an das Bürgermeisteramt der jeweiligen Wohnsitzgemeinde weiter. Die Bürgermeisterämter können anhand der übermittelten Daten die Absonderungspflicht von positiv Getesteten und gleichzeitig deren Haushaltsangehörigen kontrollieren.

Wie lange dauert die Absonderungspflicht an?

Ohne Symptome: 14 Tage nach positivem Antigentest oder positivem PCR-Test

Mit Symptomen: Die 14-tägige Absonderungspflicht beginnt mit Symptombeginn zu laufen.

Geimpft und ohne Symptome: Eine geimpfte Indexperson ohne Symptome kann sich am fünften Tag mit einem negativen PCR-Test freitesten.

Wie lange gilt die Absonderungspflicht, wenn ich ein Haushaltsangehöriger bin?

Zehn Tage nach Testung der Indexperson oder nach Symptombeginn bei der Indexperson. Ab dem fünften Tag kann sich ein Haushaltsangehöriger mit einem negativen PCR-Test freitesten. Ab Tag sieben ist dies mit einem negativen Antigentest möglich. Die Absonderung endet automatisch, ein negativer Befund muss aber weiterhin aufgehoben werden und auf Verlangen dem jeweils zuständigen Ordnungsamt vorgelegt werden.

Gilt die Absonderungspflicht für mich als Haushaltsangehöriger auch, wenn ich geimpft bin?

Für vollständig geimpfte und genesene Haushaltsangehörige ohne Symptome besteht keine Absonderungspflicht. Auf Antrag der positiv getesteten Person beziehungsweise der haushaltsangehörigen Person stellt das Bürgermeisteramt nach Ablauf der Absonderungsdauer eine Bescheinigung über den Absonderungszeitraum aus. Für den Arbeitgeber reicht zunächst der Nachweis des positiven Testergebnisses. Haushaltsangehörige Kontaktpersonen können beim Bürgermeisteramt zudem eine Testberechtigung nach der Test-Verordnung erhalten.

Was muss ich tun, wenn ich Kontakt zu einem Corona-Positivgetesteten hatte?

Personen, die nicht zur Gruppe der Haushaltsangehörigen zählen, aber Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, sollten Kontakte weitestgehend reduzieren und beim Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen und sich testen lassen. Es erfolgt nur noch in Ausnahmefällen (beispielsweise Ausbruch in sogenannten vulnerablen Gruppen wie etwa in Altenpflegeeinrichtungen) eine Einstufung als enge Kontaktperson beziehungsweise die Anordnung zur Absonderung durch das Gesundheitsamt.