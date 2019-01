Vierstündiger Lauchheimer-Krimi

Am vergangenen Wochenende hat es wieder einige Partien in den Tischtennisligen der Region gegeben.

Herren Bezirksliga: SV Lauchheim – SV Waldhausen 9:7. In einem vierstündigen Krimi setzte sich am Ende der SVL mit 9:7 durch. Zu Beginn konnte der SVL zwei Eingangsdoppel für sich entscheiden und durch Maier und Wettemann gar auf 4:1 erhöhen. Der SVW konterte sofort durch Erfolge der beiden Ganter-Brüder. Im zweiten Durchgang teilten sich alle drei Paarkreuze die Punkte, sodass das Schlussdoppel entscheiden musste. Dem Spielverlauf entsprechend ging das abschließende Doppel in den Entscheidungssatz und auch hier in die Verlängerung. Am Ende schnappte sich der SVL dann doch noch die zwei Punkte.

DJK Wasseralfingen – SV Zang 8:8. Das Spiel begann mehr als schlecht für die DJK. Alle drei Eingangsdoppel gingen verloren. Das vordere Paarkreuz war ausgeglichen und ein Sieg von Mangold folgte eine Niederlage von Henne. Im mittleren Paarkreuz gewannen die DJKler ihre Spiele klar und auch das hintere Paarkreuz gewann deutlich, wobei der klare Sieg von Ersatzspieler Ilg gegen das Zanger Jungtalent Benz überraschend war. Im vorderen Paarkreuz siegte Mangold gegen Lüder aus Zang und Henne gratulierte seinem Gegenspieler Dieter. Ein Sieg durch Ilg in der Mitte brachte die DJK mit 7:5 in Führung. Zum Schluss gaben die DJKler Bauer in der Mitte und Ilg im hinteren Paarkreuz beide ihre Spiele mit 2:3 abgaben. Durch einen Sieg von Benz gegen Bereska ging Zang sogar mit 8:7 in Führung, dass DJK Abschlußdoppel Mangold/Henne sorgte aber für das Unentschieden.

SC Unterschneidheim - TSV Hüttlingen 9:6. Unterschneidheim gewinnt spannendes Duell mit geschlossener Mannschaftsleistung und starkem hinteren Paarkreuz und sichert sich dadurch wichtige Punkte im Abstiegskampf.

TV Unterkochen II - TSG Abtsgmünd 9:2. Beide Mannschaften mussten ersatzgeschwächt antreten, so dass vor dem Spiel die Vorzeichen für einen Sieg für Unterkochen gestellt waren. Unterkochen wurde dann als Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht und konnte außer dem Doppel drei und einem Spiel im mittleren Paarkreuz alle Spiele für sich entscheiden und einen 9:2-Sieg verbuchen.

SC Hermaringen - SV Lauchheim 6:9. Im ersten Rückrundenspiel empfing der SCH die bisher stark performenden Lauchheimer. Die Gastgeber starteten gut ins Match und konnten sich nach den Eingangsdoppeln eine knappe 2:1-Führung, durch Knödler/Groll und Ertle/Guderlei, erspielen. In den anschließenden Einzelwettbewerben wurde dieser Vorsprung im ersten Durchgang auf 5:4 ausgebaut. Danach aber konnte sich lediglich nur noch Neuzugang F. Affeldt auszeichnen. Ausschlaggebend für den finalen Ausgang war, dass von insgesamt sieben Begegnungen, der SCH nur zwei für sich entscheiden konnte.

TTC Neunstadt – DJK Wasseralfingen 9:6. Nachdem Heiko Nass nun seine Verletzung auskuriert hat konnte der TTC Neunstadt das erste Spiel in Bestbesetzung antreten. Das war für den Tabellen Letzten wohl Motivation genug um mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den ersten Sieg in der laufenden Saison einzufahren. Ein 9:6 gegen den Tabellenzweiten DJK Wasseralfingen.

Herren Bezirksklasse: DJK Ellwangen - SG Schrezheim 9:3. Das erste Heimspiel der Rückrunde gegen Schrezheim endete mit einem klaren 9:3 Sieg für den Tabellenführer. Dazu waren aber vier knappe Siege jeweils im Entscheidungssatz nötig.

PSV Aalen - TSG Hofherrnweiler II 9:6. In einem spannenden Lokalderby bezwang Aalen Hofherrnweiler II mit 9:6. Im vorderen und hinteren Paarkreuz waren die PSVler überlegen und holten insgesamt sieben Punkte.

SV Neresheim - SV Mergelstetten 9:3. Einen souveränen Heimsieg feierte der Tabellenführer. Neresheim führte nach den Eingangsdoppeln mit 2:1-Punkten und überzeugte auch in den anschließenden Einzelspielen.