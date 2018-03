Vierspurige B 29 und Goldshöfe kommen voran

Für zwei wichtige Straßenbauprojekte in Aalens Nordosten, für die seit Jahren Überlegungen und Vorplanungen laufen, zeichnen sich jetzt konkrete Planungen ab, sowohl was die genaue Ausführung als auch die Zeitschiene betrifft: für einen vierspurigen Ausbau der B 29 vom Kellerhaus bis Westhausen sowie für die Beseitigung des Bahnübergangs Goldshöfe. An diesem Dienstag sollen die aktuellen Planungen im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung des Kreistags vorgestellt und erläutert werden.

Für viele, die auf der B 29 zwischen Westhausen und Oberalfingen (beziehungsweise umgekehrt) zu Stoßzeiten täglich im Stau stehen oder vor geschlossenen Schranken des Goldshöfer Bahnübergangs warten müssen, sicherlich die wichtigste Frage: Wann soll denn nun endlich gebaut werden und wie lange? Was den vierspurigen Ausbau der B 29 zwischen dem Kellerhaus und der Einmündung Westhausen anbelangt, machen die Unterlagen für die Ausschusssitzung an diesem Dienstag diese Aussage: Bei einem optimalen Anlauf könnte der Planfeststellungsbeschluss im Herbst 2020 auf dem Tisch liegen. Für die Ausführungsplanung, den Grunderwerb, die EU-weite Ausschreibung, die Genehmigung der Vergabe durch das Verkehrsministerium und die Vergabe selber wären dann etwa ein bis eineinhalb Jahre zu veranschlagen, so dass im günstigsten Fall ein Baubeginn im Jahr 2022 und eine Fertigstellung im Jahr 2024 möglich wäre.

Goldshöfe: Start schon 2020

Etwas schneller könnte es mit der Beseitigung des Bahnübergangs Goldshöfe gehen. Mit den Straßenbauarbeiten soll hier bereits im Mai 2020 begonnen werden, vorausgesetzt, es liegt bis dahin Baurecht vor. Letzter Akt könnte dann hier im Juli 2022 der Abschluss der Straßenbaumaßnahme und im Herbst 2022 die Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks durch die Deutsche Bahn sein.

Rückblick: Im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) hatte der Ostalbkreis zunächst die Möglichkeit untersucht, den 3,6 Kilometer langen Streckenabschnitt der B 29 zwischen der Einmündung der Landesstraße 1029 bei Oberalfingen und dem Abzweig der Kreisstraße 3319 nach Westhausen vierspurig kreuzungsfrei auszubauen. Das heißt, außer diesen beiden Knotenpunkten waren auch die beiden dazwischen liegenden, nämlich die Abzweigung der B 290 Richtung Ellwangen und die Autobahnanschlussstelle Aalen/Westhausen, „planfrei“, also ohne Kreuzungssituation, angedacht. Die Mehrkosten hierfür in Höhe von rund 27,5 Millionen Euro hätten allerdings eine Aufnahme des Vorhabens in den Bundesverkehrswegeplan notwendig gemacht. Wofür auf die nächsten 15 Jahre allerdings keinerlei Aussicht besteht. Weshalb der Kreistag schließlich den Beschluss gefasst hat, die Planung in der mit dem RP abgestimmten Form ohne planfreie Knoten fortzuführen.

Vier Knotenpunkte mit Ampeln

Diese jetzt im Detail vorliegende Planung sieht vier Knotenpunkte vor, die jeweils mit einer Ampelanlage gesteuert werden sollen. Die B 29 soll dabei an den Knotenpunkten L 1029, B 290, Autobahn-Rampe West und Rampe Ost jeweils zwei durchgehende Geradeausspuren je Richtung und jeweils eine Linksabbiegespur erhalten. Der Knoten mit der K 3319 soll zur Reduzierung der Anzahl der Fahrspuren auf der B 29 von vier auf zwei Spuren genutzt werden. Die Nebenrichtungen sollen mit der notwendigen Anzahl von Einbiegespuren ausgestattet werden.

Damit würde, so beschreibt es die Sitzungsvorlage, an allen Knotenpunkten mindestens die Verkehrsqualitätsstufe „C“ erreicht. Das bedeutet entsprechend der Definition im Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen: Nahezu alle während der Rotphase der Ampel ankommenden Verkehrsteilnehmer könnten in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren. Für den durchgängigen B 29-Verkehr würde die noch bessere Verkehrsqualitätsstufe „B“, teilweise die Stufe „A“ erreicht. Damit wären Reserven für derzeit noch nicht erkennbare, weitere Verkehrszunahmen vorhanden.

Die Kosten des Vorhabens belaufen sich nach den letzten Ermittlungen auf rund 17,8 Millionen Euro. Mit der Vorlage des jetzigen Entwurfs endet zunächst die vom RP an den Ostalbkreis delegierte Planung. Den Entwurf muss nun das Verkehrsministerium genehmigen. Danach muss entschieden werden, wer die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren erarbeitet und die Planung durch dieses Verfahren führt.