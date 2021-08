Viermal Bronze für Leonie Kroter

Nach langer Corona-Abstinenz haben die Athleten der DJK-SG Wasseralfingen endlich wieder an Wettkämpfen teilnehmen können. Leonie Kroter (W 15) und Michael Ivanov (M 14) waren bei den Vereinsmehrkampfmeisterschaften des SSV Ulm am Start.

Leonie Kroter verbesserte sich im Siebenkampf gleich in drei Disziplinen und war in den anderen Disziplinen nahe an ihrer Bestleistung. Dieser Wettkampf brachte eine Gesamtpunktzahl von 3751 Punkten, mit denen die Wasseralfingerin auf Anhieb die Qualifikationsleistung für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften erreicht hat. Michael Ivanov startete in der M 14 erstmals in der höheren Altersstufe und konnte in allen Disziplinen seines Vierkampfes seine persönlichen Bestleistungen verbessern. Über die 100 Meter gelang mit 12,82 Sekunden gleich eine Zeit unter 13 Sekunden, im Hochsprung übersprang er 1,56 Meter, beim Kugelstoßen verbesserte er sich trotz der schwereren vier Kilo-Kugel um einen halben Meter, und im Weitsprung war es gar eine Verbesserung zum Vorjahr um über 60 Zentimeter (5,17 Meter).

Mit diesen guten Vorleistungen starteten die Beiden vor Kurzem bei den Württembergischen Einzel-Meisterschaften in Ulm. Ivanov erreichte bei seinen 100 Metern erneut eine Bestleistung (12,73 Sekunden), für das Finale in der M 14 reichte es aber nicht ganz. Dafür sprang er im Weitsprung auf 5,48 Meter und errang mit diesem Riesensatz die Vizemeisterschaft in Württemberg. Am nächsten Wettkampftag startete Ivanov beim Kugelstoßen und wurde nach einem etwas unrunden Wettkampf Fünfter (9,91 Meter). Auf den Hochsprung hatte sich Ivanov gefreut, doch er verletzte sich beim Einspringen und konnte deshalb nicht antreten.

Leonie Kroter war zu den Meisterschaften gleich in fünf Disziplinen gemeldet. Der Weitsprung schlägt mit 5,22 Meter (Fünfte) zu Buche. Im 100-Meter-Lauf konnte sich Kroter erneut verbessern und wurde mit 12,58 Sekunden im Endlauf Dritte. Das Speerwerfen fing etwas durchwachsen an. Kroter konnte sich aber im Wettkampf stetig steigern und wurde durch ihren letzten Wurf mit der persönlichen Bestleistung von 32,94 Metern ebenfalls Dritte.

Am folgenden Tag standen Hochsprung und 80 Meter Hürden auf dem Plan. Beide Wettkämpfe lagen zeitlich nahe beieinander, so dass im Hochsprung etwas die Ruhe fehlte. Umso mehr freute sich Kroter auch hier mit guten 1,56 Meter über einen dritten Platz. Zum Schluss folgten schließlich die 80 Meter Hürden. Mit dem Gewinn des Vorlaufs kam sie klar ins Finale. Hier zeigte die Athletin aus Wasseralfingen dann ihre volle Stärke und erreichte in 12,17 Sekunden erneut den dritten Platz (eine Verbesserung um mehr als eine halbe Sekunde zur letzten Saison).